İlk tahıl gemisi muammaya döndü

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Lübnan için mısır taşıdığı iddia edilen gemi, alıcının vazgeçmesi üzerine Mersin limanı açıklarına demirlemişti. Son gelen haberlerde ise Razoni’nin Suriye’nin Tartus limanı açıklarında olduğu öne sürüldü. Ukrayna’nın Beyrut Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, geminin son konumunun bilinmediği kaydedilirken, gemideki yükün alıcısının da birkaç defa değiştiği bilgisinin edinildiği belirtildi.

Uluslararası medyaya göre Sierre Leone bandralı Razoni, 1 Ağustos’ta Ukrayna’nın Odessa limanından çıkış yaptı. Buna göre Lübnan’daki alıcı için 26 bin ton mısır taşıyordu. Ancak gemi Lübnan açıklarına geldiğinde teslimat geciktiği için alıcının vazgeçtiği bildirildi. 11 Ağustos’ta Mersin açıklarına demirleyen geminin dün ise Suriye’nin Tartus limanına yaklaştığı belirtildi. Gemi yerini belli eden sinyal sistemini kapatırken bunu niye yaptığı açıklık kazanmadı. Suriye’ye tahıl ve gıda sevkiyatı uluslararası yaptırımlar dahilinde değil.