İlk onlar saldırdı kavgası… Hürmüz’de gergin gece

Haberin Devamı

İran devlet medyası, İran’ın Hürmüzgan Eyaleti’nde bulunan Keşm Adası’nda İran Silahlı Kuvvetleri ile “düşman unsurları” arasında çatışma çıktığını bildirdi. Çatışmada Keşm Adası’ndaki Behmen Ticaret Limanı’nın vurulduğu kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, çatışmanın, ABD ordusunun İran’a ait bir tankere ve bir başka gemiye saldırı düzenlemesinin ardından başladığı bildirilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise ABD güçlerinin İran’ın sebepsiz saldırılarına savunma saldırılarıyla yanıt verdiği şeklinde açıklama yaptı.

Aynı saatlerde Bandar Abbas ve çevresinde peş peşe patlama sesleri duyulurken, bölgede güvenlik alarmı verildi. Diğer yandan Tasnim Haber Ajansı, Behmen İskelesi’ne yönelik saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin rolü olabileceğini iddia etti.

Haberin Devamı

İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran’daki patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürdü. Fox News’a konuşan üst düzey ABD’li bir yetkili de “Bu durum savaşın yeniden başladığı anlamına gelmemektedir” ifadelerini kullanırken, İran Hatemü’l-Enbiya Merkezi Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle sivil alanların da vurulduğunu kaydetti.

Bu arada İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran üzerinde “düşman unsurları” tarafından fırlatılan mühimmatlara karşı İran hava savunma sistemlerinin karşı koyduğunu belirtirken, Arap basınında Abu Dabi’de de patlama seslerinin duyulduğuna dair haberler yer aldı.