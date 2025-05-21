İlk mesane nakli yapıldı

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Dünyanın ilk mesane nakli 4 Mayıs’ta ABD’deki Güney California Üniversitesi ve Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kanser nedeniyle 5 yıl önce mesanesinin büyük bir kısmı ve iki böbreği de alınmış, diyalize bağımlı yaşayan 41 yaşındaki erkek hasta Oscar Larrainzar’a bir kadavradan alınan mesane ve bir böbrek nakledildi. 8 saat süren ameliyatta önce böbrek, sonra da mesane nakledildi.

DİYALİZDEN KURTULDU

Ameliyat sayesinde diyalizden kurtulan hasta yıllar sonra ilk kez idrar üretmeye başladı ve diyalize gerek kalmadı. Yeni prosedür, mesane hastalıklarından etkilenen hastalar için umut kaynağı olarak değerlendiriliyor. Daha önce mesane hastalarına bağırsaklardan yapılmış yapay mesane uygulanıyordu. Ancak bu yöntem ciddi sindirim sorunları ve böbrek fonksiyonu kayıplarına neden oluyordu. Mesane nakli zorlu bir prosedür olması nedeniyle büyük bir tıbbi başarı sayılıyor. Mesane transplantasyonu, organ nakli alanında yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendiriliyor ve gelecekte daha fazla hastanın yaşam kalitesini artırma potansiyeli taşıyor.

TARİHİ BİR AN

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Mesane nakli Dr. Inderbir Gill ile Dr. Nima Nassiri tarafından gerçekleştirildi. Gill operasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Bu ameliyat, tıpta tarihi bir an. İşlevini tamamen yitirmiş mesaneler için umut verici yeni bir tedavi seçeneği doğdu” dedi. Nassiri ise, bu ilk denemenin dört yıl süren bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu belirterek, “Doğru seçilmiş hastalar için mesane nakli artık gerçek bir seçenek olabilir” ifadelerini kullandı.