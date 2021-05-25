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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.05.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Dünyada ikinci koronavirüs aşısını olmuştu! Hayatını kaybetti

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Dünyada ikinci koronavirüs aşısını olmuştu! Hayatını kaybetti

Dünyada Covid-19 aşısını olan ikinci insan olarak dünya medyasına konu olan William Shakeaspeare'in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

William Shakespeare, 8 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısını olan ikinci kişi olarak küresel ölçekte medyanın gündemine oturmuştu. Shakespeare'in 81 yaşındaki Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Shakespeare kısa bir hastalık süreci sonunda Covid-19 aşısını yaptırdığı hastanede vefat etti.

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