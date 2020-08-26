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DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı

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İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı
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Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği insan olan ABD'li kadın yaşadıklarını paylaştı.

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi olan 44 yaşındaki Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı. Koronavirüs aşısının ilk denemesinin 16 Mart'ta yapıldığı ilk insan olan Jennifer Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi.

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan Jennifer Haller, ABD'de aşı enjekte edilen ilk kişi olmuştu. Haller basına yaptığı açıklamada "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" dedi. 

TEKRAR GÖNÜLLÜ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Jennifer Haller, aşının yapıldığı bölgede hafif omuz ağrısı dışında hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi. Haller tekrar gönüllü olup olmayacaklarını sorulduğunda Haller, "Evet, kesinlikle" dedi.

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