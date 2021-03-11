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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlk kez Yunan-Suudi ortak askeri tatbikatı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
İlk kez Yunan-Suudi ortak askeri tatbikatı

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-15 tipi savaş uçağının cumartesi günü Yunanistan’ın Girit adasının Suda Üssü’ne inmesi bekleniyor.

F-15’ler, 10-12 gün süreyle bu hava üssünden havalanarak, Yunan F-16 ve Mirage savaş uçakları ile eğitim tatbikatı gerçekleştirecek. Suudi Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçakları, Girit’teki Suda Üssü’ne personel ve gerekli teçhizatı sevk etti. Geçen ağustos ayı sonlarında, Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis krizi” devam ederken, BAE Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da Suda üssünde iki haftalık bir tatbikata katılmıştı.

PATRIOT SEVKIYATI

Bu arada Yunanistan, petrol tesislerinin hava saldırılarına karşı korunması amacıyla Suudi Arabistan’ın bir süre önce yaptığı talebe olumlu cevap vererek, bu ülkeye bir batarya Patriot füze savunma sistemi göndermeyi kararlaştırdı. Patriot füzelerinin sevkıyat ve konuşlandırma masraflarının yanı sıra, Suudi Arabistan’a gidecek 100 civarında Yunan askerinin maaşları da Riyad tarafından karşılanacak. Yunanistan’da, ABD’den alınan 6 adet Patriot sistemi bulunuyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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