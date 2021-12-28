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İlk kez ortaya çıktı! Koronavirüs kalp ve beyne sıçrayabilir

#Koronavirüs#Kovid-19#Kalp
İlk kez ortaya çıktı Koronavirüs kalp ve beyne sıçrayabilir

ABD'li bilim insanlarının yaptığı ve The Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre koronavirüs solunum yolları dışında kalp ve beyin gibi hayati organlara bulaşıp burada aylarca yaşayabiliyor.

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden bilim insanları ABD'de pandeminin ilk yılında hastalığa yakalandıktan sonra ölen 44 kişiden alınan dokuları incelediler .

SEMPTOMLAR BAŞLADIKTAN 230 GÜN SONRA BİLE VARDI

Araştırmacılar koronavirüsün hastaların beyin ve kalbine sıçrayabildiği ve aylarca bu organlarda yaşayabildiğini tespit etti. İncelenen hastalarda semptomların başlamasından 230 gün sonrasına kadar, kalp ve beyin de dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde SARS-CoV-2 RNA'sı bulundu.

BEYİN VE KALBE BULAŞIYOR

Araştırmayı yürüten Daniel Chertow, "Araştırmamız koronavirüsün en yüksek yükünün solunum yollarında ve akciğerde olmasına rağmen, virüsün enfeksiyon sırasında beyin ve kalp de dahil olmak üzere vücuttaki tüm hücreleri enfekte edebileceğini ortaya koyuyor' dedi.

Virüsün vücutta 230 güne kadar kalabildiğine dikkat çeken bilim insanları Uzun Kovid'de aylarca süren semptomları da yeni keşiflerine bağladılar.

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SONUÇLARI HALA BELİRSİZ

New South Wales Üniversitesi'nden küresel biyogüvenlik profesörü Raina MacIntyre hastalığın bulaştığı organlarda uzun vadeli ne gibi sorunlar yaratacağı ile ilgili araştırmaların devam ettiğini belirterek, “Hayatta kalanlarda kalp yetmezliği mi yoksa erken bunama mı göreceğiz? Bunlar, henüz cevaplanmamış sorular” dedi.

BEYNE ETKİSİ AYRICA İNCELENECEK

Araştırma ekibinde yer alan Ziyad Al-Aly Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Bu son derece önemli bir çalışma. Uzun süredir koronavirüsün neden bu kadar çok organ sistemini etkilediğini bulmaya çalışıyoruz. Bu araştırma Uzun süreli Kovid'in nöropsikiyatrik belirtilerini anlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Araştırmacılar solunum yolu dışındaki enfeksiyon yükünün özellikle beyne etkisiyle ilgili yeterli sonuç alamadıklarını ve araştırmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

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