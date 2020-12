İlk kez oluyor: İnsan yapımı nesneler canlılardan daha ağır

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, 2020 sonu itibarıyla dünya üzerindeki insan yapımı nesnelerin toplam ağırlığının, tüm canlıların ağırlığı toplamından ilk kez daha fazla olduğu hesaplandı. İnsan yapımı nesnelerin ağırlığının toplam 1 teratona (1 trilyon ton) ulaştığı tahmin edilirken, bu, her hafta dünyadaki her bir kişinin vücut ağırlığından daha fazla üretim olduğu anlamına geliyor. 1900 yılından bugüne insan yapımı nesnelerin ağırlığıyla gezegenimizdeki tüm canlıların ağırlığı kıyaslandığında, insan yapımı nesnelerin her yirmi yılda ikiye katlandığı tespit edildi. Canlıların ağırlığı ise doğal ortamların kaybı nedeniyle sürekli olarak azalıyor.