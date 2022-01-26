İlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar

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Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yığması ile yükselen gerilimde ABD Ukrayna'ya silah yardımı sözü vermişti. Ukrayna'nın uzun süredir beklediği yardımların ilk sevkiyatı Cumartesi günü gerçekleştirilirken, bugün 200 milyon dolarlık güvenlik anlaşmasının üçüncü parçası da Kiev'e ulaştı.

ABD GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



ABD Hava Kuvvetleri gönderilen silahların görüntülerini ajanslarla paylaştı. Görüntülerde Ukrayna'ya gönderilen mühimmat, silah ve diğer teçhizat paletleri, Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde görülüyor.



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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Twitter hesabındanmesajını paylaştı.

Moskova'nın görüntülere tepkisi ise sert oldu. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Twitter'da "ABD gönderdiği ölümcül silahlarının Ukrayna'daki militan ve teröristlerin eline düşeceğinin farkında olarak bunu yapıyor" mesajı paylaşıldı.



İLK SEVKİYAT CUMARTESİ GÜNÜ YAPILDI

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden Cumartesi günü yapılan açıklamada ,ABD Başkanı Biden tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen yardımın ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığı belirtilerek, mühimmat da dahil olmak üzere 200 bin pounda yakın yardım içerdiği ifade edilmişti. Açıklamada, “Sevkiyat - ve 2014'ten bu yana 2,7 milyar ABD doları - artan Rus saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya savunmasını güçlendirmesine yardım etme taahhüdünü gösteriyor” denildi.



ABD 2014'ten bu yana Ukrayna'ya güvenlik ve güvenlik dışı yardım dahil olmak üzere toplam 5,4 milyar dolardan fazla yardım taahhüt etti. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım yapan ABD'nin, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana gönderdiği yardımların toplam tutarı 2,7 milyar doları buluyor.

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UKRAYNA: RUSYA'NIN ASKERLERİNİN SAYISI YETERSİZ

ABD yardımları gönderemeye devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin sınırı boyunca konuşlandırılan Rus askerlerinin sayısının büyük bir askeri saldırı için yeterli olmadığını söyledi.

Kuleba gazetecilere verdiği demeçte, "Ukrayna sınırı boyunca yığılan Rus birliklerinin sayısı çok fazla, bu Ukrayna için bir tehdit, Ancak, şu anda konuştuğumuz gibi, bu sayı Ukrayna'ya karşı tam ölçekli bir saldırı için yetersiz." dedi.

WASHINGTON VE MOSKOVA ARASINDA YAPTIRIM POLEMİĞİ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı. Kremlin'den konu ile ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu çağrı 'politik olarak yıkıcı' olarak tanımlandı.