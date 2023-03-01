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İlk kez bu kadar net konuştu: 12 günde nükleer bomba! ABD'yi endişelendiren uyarı...

Güncelleme Tarihi:

#Abd#İran#Nükleer Silah
İlk kez bu kadar net konuştu: 12 günde nükleer bomba ABDyi endişelendiren uyarı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 14:46

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin İran'a yönelik yaptığı uyarı tansiyonun yükselmesine neden oldu. ABD Savunma Bakanlığı Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl İran'ın nükleer bir bomba yapmak için sadece 12 güne ihtiyacı olduğunu belirtti.

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili İran'ın 'yaklaşık 12 gün' içinde nükleer bir bomba yapabileceği konusundaki uyarısı tansiyonu yükseltti.

SADECE 12 GÜNDE NÜKLEER BOMBA

Temsilciler Meclisi'nde Biden yönetiminin neden Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adı verilen nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak istediğine yönelik bir soruyu cevaplandıran Savunma Bakanlığı Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl,JCPOA'dan çıkma kararı aldıktan sonra İran'ın kat ettiği ilerlemeye dikkat çekti ve şunları söyledi;

"İran'ın önceki yönetimi 2018 yılında JCPOA'dan çıkma kararı aldığında nükleer bir bomba için gerekli fisili üretmek için 12 aya ihtiyaçları vardı. Şimdi bu süre sadece 12 güne kadar düştü"

Fisil izotop, yavaş nötronlarla da parçalanabilen izotoplara denir. Fisil izotoplar, fisyon reaktörlerinde ve nükleer silahlarda yakıt olarak kullanılırlar

ABD Savunma Bakanlığı'nın en üst düzey üçüncü yetkilisi olan Kahl, açıklamasında "Bence bu sorun hala diplomatik yollarla çözebilir. Nükleer programlara getirilecek kısıtlamaların diğer seçeneklerden daha iyi olduğu görüşü hakim ancak şu anda JCPOA anlaşması kritik bir noktada" ifadelerini kullandı.

İlk kez bu kadar net konuştu: 12 günde nükleer bomba ABDyi endişelendiren uyarı...

ABD Savunma Bakanlığı Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl

"KÜRESEL BİR TEHDİT"

Savunma Bakanlığından bir diğer üst düzey isim Bakan Yardımcısı Dana Stroul, İran'ın Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile iş birliğinden dolayı küresel bir tehdit olduğunu vurguladı. Stroul gazetecilere verdiği demeçte, "İran'ın tehditlerinin artık sadece Ortadoğu'ya özgü olmadığı, küresel bir meydan okuma olduğu noktadayız" ifadesini kullandı.

İLK KEZ BU KADAR NET KONUŞTU

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ABD'li yetkililer İran'ın karar vermesi durumunda nükleer bir bomba yapmak için kaç güne ihtiyacı olduğunu uzun süredir tartışıyor. Konuya ilişkin sayısız tahmin ortaya atılsa da hiç biri Kahl kadar spesifik konuşmadı.

Amerikalı yetkililer İran'ın fisil madde üretmeye yaklaştığını söyleseler de gerekli teknoloji konusunda henüz ustalaşmadığını düşünüyorlar. 

İlk kez bu kadar net konuştu: 12 günde nükleer bomba ABDyi endişelendiren uyarı...

TRUMP ÇEKİLMİŞTİ, BİDEN YÖNETİMİ BAŞARAMADI

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Eski ABD Başkanı Donald Trump 2015 JCPOA anlaşmasını 2018'de terk etme kararı almıştı.

Söz konusu anlaşma İran'a ekonomik yaptırımlardan kurtulma şansı tanırken, nükleer programın da dizginlenmesini sağlamıştı. Ancak Trump'ın anlaşmadan çekilip, yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına hız vermesine neden oldu.

ABD'de İran'ın nükleer silah üreteceğine yönelik endişeler giderek artarken, Biden yönetimi anlaşmayı canlandırmak için iki yıl uğraştı ancak başarısız oldu.

İlk kez bu kadar net konuştu: 12 günde nükleer bomba ABDyi endişelendiren uyarı...

4 Kasım 2020'de çekilmiş bu uydu fotoğrafı, İran'ınnükleer tesisini gösteriyor

Kahl'ın uyarısı IAEA'nın İran'ın yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirdiği Ferda Yakıt Zenginleştirme Santralı’nda yüzde 83,7 saflıkta uranyum izlerine rastladığını bilgisinden sonra sonra geldi.

Bugün hem ABD hem de dünya basınında geniş yankı uyandıran uyarıya rağmen İran söz konusu iddiaları reddediyor.

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#Abd#İran#Nükleer Silah

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