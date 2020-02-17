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Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

İlk kez bir Rus vatandaşında da görüldü! Karantina gemisindeki turistte korona virüsü tespit edildi

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İlk kez bir Rus vatandaşında da görüldü! Karantina gemisindeki turistte korona virüsü tespit edildi

Japonya'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Japonya'nın Yokohama kentine demirleyen ve 3 bin 700 kişiyi taşıyan "Diamond Princess" isimli yolcu gemisindeki Rus bir turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Rusya'nın Japonya'da bulunan diplomatları tarafından yapılan açıklamada, karantina gemisinde bulunan 1 Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.

Virüs tespit edilen kişinin karantina altında tedavisine devam edilirken korona virüsü tespit edilen ilk Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekildi.

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