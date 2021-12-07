İlk kez anlattılar: Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
İrfan Canın tarifsiz acısı Gözyaşlarıyla anlattı... Bebeğimiz için oyna...İrfan Can'ın tarifsiz acısı! Gözyaşlarıyla anlattı... "Bebeğimiz için oyna..."#İrfan Can Eğribayat
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
DSÖden şaşırtan açıklama... Ölü sayısı yanlış hesaplanmışDSÖ'den şaşırtan açıklama... Ölü sayısı yanlış hesaplanmış! #Sıtma
Dev şirkette neler oluyor Yatırımcılardan şok iddia Paralar ne olacakDev şirkette neler oluyor? Yatırımcılardan şok iddia! Paralar ne olacak?#Evergrande
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
Lazio maçı öncesi çarpıcı sözler Sezon başından beri iddia ediyorum ki...Lazio maçı öncesi çarpıcı sözler! "Sezon başından beri iddia ediyorum ki..."#Galatasaray
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran şovlar47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran şovlar!#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
HABERLERDünya Haberleri

İlk kez anlattılar: Afganistan'dan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda kaos

#İngiltere#Afganistan#Dünya
İlk kez anlattılar: Afganistandan tahliyeler sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığında kaos

İngiltere'de emekli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle hızlanan tahliyeler sırasında bakanlıkta yaşanan kaosu anlattı.

Haberin Devamı

Raphael Marshall, kaosun hakim olduğu tahliyeler sırasında Kabil'den kimin uçağa binebileceğine dair verilen kararların "keyfi" olarak verildiğini ve gerekçelerini sıralayan birçok kişinin e-maillerinin okunmadığını anlattı.

Daha sonra görevinden istifa eden dönemin Dışişleri Bakanı Dominic Raab 'ın da karar alma konusunda çok yavaş olduğunu belirtti. Bir bakanlık sözcüsü, bakanlık görevlilerinin "yorulmak bilmeden çalıştığını" söyledi.

Raab'a yakın bir kaynak ise asıl büyük sorunun kimlikleri doğrulamak ve güvenli geçişi sağlamak olduğunu; hızla karar vermek olmadığını belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonlanmadan Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi üzerine İngiltere, 15 bin kişiyi ülkeden tahliye etti. Bunun yaklaşık 5 bini İngiliz vatandaşı, 8 bini Afgan, 2 bini ise çocuklardan oluşuyordu.

Dış İlişkiler Komitesi'ne yazılı ifade veren Marshall, İngiltere'yle bağlantıları sebebiyle 150 bin Afganın risk altında olduğunu ve tümünün tahliye edilmesi gerektiğini; ancak yüzde beşten azının bu konuda destek alabildiğini ifade etti:

Haberin Devamı

"Arkada bırakılan bu kişilerden bazılarının Taliban tarafından öldürüldüğü açıktır."

YETERSİZ BİR KADRO

Eylül ayında istifa edene kadar Bakanlık'ta üst düzey memur olarak çalışan Marshall, çalıştığı birimin kriz masasında "yetersiz bir kadro" olduğunu, uzmanlık ve Savunma Bakanlığı'yla koordinasyon konularında da yetersiz kalındığını belirtti.

Marshall, Raab'ın e-maillerine saatler sonra yanıt verdiğini ve "durumu tam olarak anlamadığını" da söyledi.

Eski diplomat Marshall'ın iddiaları şu şekilde sıralanıyor:

-Yardım talep eden 150 bin kişiden yüzde 5'ine yardım edildi

-Yardım talepleriyle ilgilenen ekipte Afganistan konusunda eğitim görmüş olan, ülke hakkında detaylı bilgi sahibi olan veya orada çalışmış olan kimse yoktu

-Ekipten kimse Afganistan'da konuşulan dilleri bilmiyordu, sadece İngilizce bilenlerle iletişim kurulabildi

-Kimin tahliye edileceğine ilişkin kararlar keyfi olarak alındı ve binlerce yardım talep eden e-mail okunmadı

-IT sistemleri fonksiyonel değildi, bu konuda yardımcı olması için getirilen sekiz askere tek bir bilgisayar verildi ve bu bilgisayarı paylaşarak çalışmak zorunda kaldılar

Dominic Raab, özellikle zor kararları vermekte çok yavaştı ve durumu tam olarak anlayamamıştı
Taliban Ağustos 2021'de Kabil'e yaklaşırken oluşturulan hükümet şemasında İngiliz hükümetiyle doğrudan çalışan Afganların listesi ile İngiltere'yle olan bağları sebebiyle risk altında olanların kimliğinin nasıl belirleneceğine dair bilgiler yer alıyordu.

Marshall da "Afgan Özel Vakaları" olarak adlandırılan grupla ilgilenen yetkililerin olduğu ekiple çalışıyordu. Bunların arasında İngiliz hükümetiyle sözleşme imzalayarak doğrudan İngiltere için çalışan Afgan askerler, siyasetçiler, gazeteciler, memurlar, aktivistler, yardım görevlileri, hakimler ve güvenlik görevlileri vardı.

Haberin Devamı

Ancak kriz merkezinde çalışanlar bakanlık bilgisayarlarının bulunduğu ağa bağlanamadı çünkü sistemler henüz birbirine entegre edilmemişti. Bu sebeple bilgisayar konusunda uzman askerler göreve çağrıldı, ancak onlar da daha önce bu sistemi kullanmadığı için birçok hata yapıldı.

Bilgisayarların şifreleri de sağlanamadığı için bazıları açılmadı. Bir noktada, sekiz asker bir bilgisayarı paylaşmak zorunda kaldı.

Afganlarla telefon konuşmaları sadece İngilizce yapılabildi çünkü ekipte Peştuca veya diğer Afgan dillerini konuşabilen kimse yoktu. Afganistan hakkında detaylı bilgisi olan, orayı görmüş kimse de yoktu.

Haberin Devamı

ÖLÜM KALIM KARARLARI

Marshall, "Ekipteki bir kişi, hakkında hiçbir şey bilmediği yüzlerce kişi hakkında ölüm-kalım kararı verme konusunda açıkçası dehşete düşmüştü. Kriz merkezindeki birçok kişi Kabil Havalimanı'ndaki gerçek durumu ve acil arama yapma konusundaki gerekliliği gerçek anlamda kavrayamamıştı." diyerek durumu anlattı.

Böyle bir ortamda ekibin zorlandığı dosyalarla ilgili sıklıkla Raab'a notlar ve e-mailler göndererek karar alma aşamasında katkı yapmasını beklediğini belirten Marshall, "Ancak yanıt vermesi saatler sürüyordu" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yeterli zamanı olmadığı için başvuru formunu düzgün şekilde doldurmayan kişilerin kabul edilip edilmemesiyle ilgili Raab'ın karar vermekten kaçındığını da söyledi.

Raab'a yakın bir kaynak ise, özel durumu olan 500'ün üzerinde kişinin tahliye edildiğini söyledi.

İngiltere hükümetinden bir sözcü, o dönem yapılan toplu tahliyeler bittikten sonra da İngiltere'ye tahliyeler için çalışmaya devam ettiklerini, 3 bin kişinin daha Afganistan'dan çıkmasına yardım ettiklerini söyledi:

"Maalesef istediğimiz herkesi tahliye edemedik, ancak kendilerine verdiğimiz söz hâlâ geçerlidir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Afganistan#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil