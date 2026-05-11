İlk Kate dışlamış

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde, Galler Prensesi Kate Middleton’ın skandallarla gündemden düşmeyen Prens Andrew ile arasına tamamen mesafe koyan ilk üst düzey kraliyet üyesi olduğu bildirildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Prenses Kate, Prens Andrew’un isminin Epstein davasıyla yeniden anılması ve aile imajına verdiği zararlar doğrultusunda, eşinin amcasıyla olan tüm kişisel ve diplomatik bağlarını kopardı. Kate’in bu hamlesinin sadece bireysel bir karar olmadığı, aynı zamanda geleceğin Kraliçesi olarak monarşinin itibarını koruma konusundaki kararlılığını simgelediği vurgulandı. Kraliyet kaynakları, Prenses’in bu “kesin vedasının” aile içindeki diğer üyeler üzerinde de baskı oluşturduğunu ve Prens Andrew’un saray çevresindeki izolasyonunun artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını ifade edildi.

#Prens Andrew#Kate Middleton#Epstein

