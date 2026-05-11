İlk Kate dışlamış

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Prenses Kate, Prens Andrew’un isminin Epstein davasıyla yeniden anılması ve aile imajına verdiği zararlar doğrultusunda, eşinin amcasıyla olan tüm kişisel ve diplomatik bağlarını kopardı. Kate’in bu hamlesinin sadece bireysel bir karar olmadığı, aynı zamanda geleceğin Kraliçesi olarak monarşinin itibarını koruma konusundaki kararlılığını simgelediği vurgulandı. Kraliyet kaynakları, Prenses’in bu “kesin vedasının” aile içindeki diğer üyeler üzerinde de baskı oluşturduğunu ve Prens Andrew’un saray çevresindeki izolasyonunun artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını ifade edildi.