İlk işi Türkiye’ye saldırmak oldu

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Yeni Başpiskopos’un ilk sözleri, Türk askerini “işgal gücü” diye nitelemek oldu, “Rumların hakları verilene kadar herhangi bir anlaşmaya onay vermeyeceğim” dedi. Lefkoşa Rum kesimindeki Aziz Barnabas Katedrali’nde önceki gün düzenlenen törene Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Papa Françesko kutlama mesajı gönderdi.
SKANDAL İFADELER
Türkiye’nin amacının Kıbrıs adasının tümünü ele geçirmek olduğunu öne süren Başpiskopos, “Bugün, geçmişte olmadığımız kadar tehlikedeyiz. Hükümet işgal altındaki toprakları (KKTC’yi kast ediyor) kurtarma yolunda bizim desteğimizi hesaba katabilir. Yunan-Rum savunma doktrini hayata geçirilmeli” dedi. Törene Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı.
RUS KİLİSESİ BOYKOT ETTİ
Moskova Patriği Kirill, yeni Rum Başpiskoposunu boykot etti. Rus kilisesi, Kıbrıs Rum yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılması ve Rum kilisesinin de Ukrayna kilisesinin Moskova’dan bağımsızlığını tanıması nedeniyle tepki gösteriyor. Ukrayna Patriği Epifanios ise törende yer aldı.