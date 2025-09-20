İlk insanlar Avrupa’ya Ayvalık’tan mı yürüdü

×
HABERLER Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

SON yapılan araştırmaya göre ilk insanlar Avrupa anakarasına Türkiye’den yürümüş olabilir.

Island and Coastal Archaeology Dergisi’nde önceki gün yayımlanan araştırma, Ayvalık’ta daha önce belgelenmemiş Paleolitik (Yontma Taş Devri) varlığını ortaya koydu. 10 farklı alanda bulunan 138 adet taş eser, araştırmacılara göre Ayvalık’ı insan evrimi hikâyesinde potansiyel bir yeni ufuk haline getirdi.

Uzman arkeolog ekibinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji-Tarih Öncesi Bölümü’nden Dr. Göknur Karahan, Ayvalık’ın “insan hareketliliği için hayati önem taşıyan bir kara köprüsü olma potansiyeli taşıdığını” kaydetti.
