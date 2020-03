İlk hasta o pazarcı mı

Vuhan’da bir yabani hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan COVID-19’un ilk kez Wei Guixian isimli 57 yaşındaki bir kadına bulaştığı öne sürüldü. Çin merkezli The Paper adlı medya kuruluşu, sağlık kuruluşlarındaki kayıtlara göre, Wei’nin hastalığın bulaştığı ilk insan olarak kabul edildiğini yazdı. Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ilk birkaç hasta arasında olduğu bilinen Guixian’ın hikâyesi ise aralık ayında başlıyor.

‘ÇARESİZ HASTALIK’ DEDİLER

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, COVID-19’un çıktığı Huanan Pazarı’nda çalışan Guixian, 10 Aralık tarihinde soğuk algınlığı benzeri semptomlar göstermeye başladı. Tedavi için kliniğe giden kadın, daha sonra iş yerine döndü. Wei’nin bu süreçte diğer insanlara virüsü bulaştırmaya başladığı tahmin ediliyor. Kendisini kötü hissetmeye devam eden kadın, kliniğin ardından bu kez hastaneye gitti, ancak hastalığı belirlenemedi. Kendisine verilen ilaçlara rağmen kadının durumunun kötüleşmesi üzerine doktorlar kadına, ‘çaresi bilinmeyen’ bir hastalığa sahip olduğunu söyledi. İlk belirtileri gösterdiği tarihten tam 8 gün sonra durumu ağırlaşan ve yere yığılarak hastaneye kaldırılan Wei’de daha sonra aynı pazardaki hastalarda olduğu gibi ‘yeni tip koronavirüs’ tespit edildi.

ENGELLENEBİLİRDİ

Hastalığın ardından hayatta kalmayı başaran kadın, hayvan pazarında hastalığı yaymaya başlayan ilk 27 kişi arasında yer alıyor. Aralık ayında yaşadığı hastalık dönemi ile ilgili The Paper’a konuşan kadın, “Kendimi yorgun hissediyordum ancak bu önceki yıllarda yaşadıklarıma pek benzemiyordu. Fakat her kış grip olduğum için bunu da öyle bir durum sandım” dedi. Ocak ayında iyileşen kadın, Çinli yetkililerin hastalığı daha kısa sürede teşhis edebilmeleri halinde virüsün bu kadar yayılmasının engellenebileceğini belirtti. The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, COVID-19’un ilk kez 1 Aralık 2019 tarihinde teşhis edildiği iddisı yer almıştı.

KORONAVİRÜS NASIL YAYILDI

* COVID-19 ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan deniz ürünleri pazarı ile teması bulunan 27 kişide ‘gizemli hastalığın’ görüldüğünü açıkladı.



* Huanan Pazarı, 1 Ocak’ta söz konusu gizemli vaka nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi, 5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi. Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta gizemli zatürreyi, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı.



* Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı. Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti. koronavirüs, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.