Geçmişi daha ilk günden ifşa oldu! Yeni Papa 14'üncü Leo hakkında merak edilenler: Tartışmalı paylaşımlar ve maaş detayı...

Papa'nın "aslan" anlamına gelen Leo ismini seçmesi oldukça sembolik. Bu isim Leo'nun tıpkı selefi Francis gibi yoksullara ve göçmenlere yardımcı olacağı şeklinde yorumlanıyor. Nitekim Leo, Vatikan bürokrasisinde yükselmeden önce mütevazı bir hayat yaşayıp ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı düstur edinmiş olan Agustinyen cemaatine liderlik etmişti.

5 DİL BİLİYOR VE MATEMATİK DİPLOMASI VAR

1955 yılında Chicago'da dünyaya gelen Leo'nun ailesinin bir tarafı İspanyol diğer tarafı ise Fransız-İtalyan kökenli. Leo'nun soyağacında New Orleans'taki Afro-Karayipli siyahi Katolikler de bulunuyor.

Leo'nun kilisenin emrine girmeden önce Villanova Üniversitesi'nde matematik eğitimi almış olması dün akşamdan bu yana sosyal medyada en sık dile getirilen detaylardan biri oldu. Leo, eğitimine Villanova Üniversitesi'nin ardından Katolik Teoloji Birliği'nde devam etti.

Yeni Papa Robert Prevost, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 5 dil biliyor.

"TANRI PERU'YU SEVİYOR"

Çocukluğunda rahip yardımcılığı yapan Leo, 1982 yılında papaz oldu.

Üç yıl sonra Peru'ya taşınan Leo, hayatının önemli bir kısmını bu ülkede misyoner olarak geçirdiği için "Francis'ten sonra Latin Amerikalı ikinci papa" olarak da nitelendiriliyor.

Selefi Papa Francis, 2014 yılında Leo'yu Peru'nun Chiclayo şehrinin piskoposu olarak atamıştı. İki ülke arasındaki bir antlaşmadan ötürü, Leo'nun bu göreve atanabilmesi için öncelikle Peru vatandaşlığı alması gerekmişti. Ocak 2023'te başpiskopos olan Leo, birkaç ay içinde de kardinallik mertebesine yükselmişti.

Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz dumanın çıkmasının ardından Peru'da büyük bir sevinç yaşandı. Buna karşılık ilk konuşmasının bir kısmını İspanyolca yapan Leo da "Tanrı Peru'yu seviyor" sözleriyle buradaki Katolik din adamlarına ve cemaatine selam gönderdi.

TRUMP'IN YARDIMCISINI ELEŞTİRDİ

Bir ABD'linin papa olması başta Başkan Donald Trump olmak üzere ABD'lileri de çok sevindirdi. Trump gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, Leo'nun seçilmesinin ülkesi için büyük bir onur olduğunu ve papayla tanışmak için can attığını söyledi.

Ancak The New York Times'a göre, Leo'nun duruşu ABD'de son dönemde hâkim olan muhafazakâr Katoliklikten çok farklı. Hatta Leo'nun Trump yönetiminin benimsediği Hristiyan gücü vizyonuna da güçlü bir biçimde karşı olduğu söyleniyor.

Nitekim Prevost'un papa olmasından birkaç ay önce kendi adını taşıyan mavi tikli bir X hesabından yapılan bir paylaşım dün akşam beyaz dumanın ardından gündeme geldi.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline