Geçmişi daha ilk günden ifşa oldu! Yeni Papa 14'üncü Leo hakkında merak edilenler: Tartışmalı paylaşımlar ve maaş detayı...

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Papa'nın "aslan" anlamına gelen Leo ismini seçmesi oldukça sembolik. Bu isim Leo'nun tıpkı selefi Francis gibi yoksullara ve göçmenlere yardımcı olacağı şeklinde yorumlanıyor. Nitekim Leo, Vatikan bürokrasisinde yükselmeden önce mütevazı bir hayat yaşayıp ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı düstur edinmiş olan Agustinyen cemaatine liderlik etmişti.

Durham Üniversitesi Katolik Çalışmaları Merkezi'nde Katoliklik tarihi üzerine araştırmalar yapan Liam Temple, geçtiğimiz günlerde CNN International'a yaptığı açıklamada, yeni papanın Francis'in başlattığı reform girişimlerini sürdürecek olması halinde 13'üncü Leo'ya atıfla Leo ismini alabileceğini belirtmişti. 13'üncü Leo, sosyal adalete, gelir adaletine ve iş güvenliğine bağlılığıyla bilinen bir papaydı.

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1955 yılında Chicago'da dünyaya gelen Leo'nun ailesinin bir tarafı İspanyol diğer tarafı ise Fransız-İtalyan kökenli. Leo'nun soyağacında New Orleans'taki Afro-Karayipli siyahi Katolikler de bulunuyor.

Leo'nun kilisenin emrine girmeden önce Villanova Üniversitesi'nde matematik eğitimi almış olması dün akşamdan bu yana sosyal medyada en sık dile getirilen detaylardan biri oldu. Leo, eğitimine Villanova Üniversitesi'nin ardından Katolik Teoloji Birliği'nde devam etti.

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Yeni Papa Robert Prevost, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 5 dil biliyor.

"TANRI PERU'YU SEVİYOR"

Çocukluğunda rahip yardımcılığı yapan Leo, 1982 yılında papaz oldu.

Üç yıl sonra Peru'ya taşınan Leo, hayatının önemli bir kısmını bu ülkede misyoner olarak geçirdiği için "Francis'ten sonra Latin Amerikalı ikinci papa" olarak da nitelendiriliyor.

Selefi Papa Francis, 2014 yılında Leo'yu Peru'nun Chiclayo şehrinin piskoposu olarak atamıştı. İki ülke arasındaki bir antlaşmadan ötürü, Leo'nun bu göreve atanabilmesi için öncelikle Peru vatandaşlığı alması gerekmişti. Ocak 2023'te başpiskopos olan Leo, birkaç ay içinde de kardinallik mertebesine yükselmişti.

Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz dumanın çıkmasının ardından Peru'da büyük bir sevinç yaşandı. Buna karşılık ilk konuşmasının bir kısmını İspanyolca yapan Leo da "Tanrı Peru'yu seviyor" sözleriyle buradaki Katolik din adamlarına ve cemaatine selam gönderdi.

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Perulular Leo'yu toplumun dışına itilmiş gruplarla çalışan ve köprüler kurmayı amaçlayan bir din adamı olarak hatırlıyor. Leo, ABD ve Peru'ya bağları nedeniyle Roma'da "Latin Yankee" lakabıyla tanınıyor.

TRUMP'IN YARDIMCISINI ELEŞTİRDİ

Bir ABD'linin papa olması başta Başkan Donald Trump olmak üzere ABD'lileri de çok sevindirdi. Trump gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, Leo'nun seçilmesinin ülkesi için büyük bir onur olduğunu ve papayla tanışmak için can attığını söyledi.

Ancak The New York Times'a göre, Leo'nun duruşu ABD'de son dönemde hâkim olan muhafazakâr Katoliklikten çok farklı. Hatta Leo'nun Trump yönetiminin benimsediği Hristiyan gücü vizyonuna da güçlü bir biçimde karşı olduğu söyleniyor.

Leo'nun Illinois eyaletinde kayıtlı bir seçmen olduğu ve kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde de oyunu posta yoluyla kullandığı ABD basınında dikkat çekilen bir detay. Onun öncesinde 2016'da Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde oy kullandığı da resmî kayıtlar aracılığıyla ortaya çıkarıldı. Ancak aşırı sağcı bir aktivist olan ve Trump yanlısı görüşleriyle bilinen Laura Loomer'ın "Vatikan'da yeni bir Marksist kuklası daha" paylaşımı ve Leo'yu "woke" yani "duyarcı" olarak nitelendirmesi, Trump yönetimiyle ilişkilerin çok sıcak olmayabileceğine işaret ediyor.

Nitekim Prevost'un papa olmasından birkaç ay önce kendi adını taşıyan mavi tikli bir X hesabından yapılan bir paylaşım dün akşam beyaz dumanın ardından gündeme geldi.

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JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Söz konusu paylaşım ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i hedef alıyor. Vance'in Fox News yayınında yaptığı, "Hristiyan teolojisi göçmenleri ve ihtiyaç sahibi yabancıları geri döndürmeyi haklı çıkarabilir çünkü kişinin ilk sırada ailesinden sorumlu olduğunu belirtir" şeklindeki yoruma cevap verilen paylaşımda, "JD Vance yanılıyor. İsa bizden başkalarına duyduğumuz sevgiyi sıralamamızı istemez" ifadeleri yer alıyor.

Bununla birlikte Time dergisine göre, 2015 yılında, yine sosyal medyada Kardinal Prevost'a ait olduğu düşünülen ve Trump'ı eleştiren bir yazı yayınlanmıştı. Bu yazıda Trump'ın politikaları "sorunlu" olarak nitelendiriliyor ve "göçmen karşıtı bir söylem" taşıdığı ifade ediliyordu.

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TABAKLARINI HEP KENDİ YIKARDI Eski arkadaşları Leo'nun oldukça rahat ve alçakgönüllü bir insan olduğunu, sık sık Roma'daki Agustinyen manastırına uğrayıp görevli din adamlarıyla birlikte yemek yediğini de aktardı. Leo'nun Agustinyen cemaatindeki halefi olan Vaiz Alejandro Moral Anton, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tabaklarını hep kendi yıkardı" ifadelerini kullandı.

KİLİSENİN TAVRI DEĞİŞECEK Mİ?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, yeni papanın, göçmenler, yoksullar ve çevre gibi konularda Francis'in izinden yürüyeceği tahmin ediliyor. Leo'nun eski oda arkadaşı Vaiz John Lyndon, BBC'ye yaptığı açıklamada Papa'yı "dışa dönük, ayakları yere basan ve yoksullar konusunda çok kaygılı" bir insan olarak nitelendirdi.

Leo da geçmişte İtalyan Rai kanalına yaptığı açıklamada, tamamı göçmenlerden oluşan bir ailenin ABD'de doğmuş çocuğu olduğunu vurgulamıştı. Dolayısıyla görev süresinde göçmenlerin sorunlarının Papa'nın gündeminde ilk sıralarda yer alacağını söylemek yanlış olmaz.

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Öte yandan LGBT bireyler ve toplumsal cinsiyet gibi konularda, Leo'nun selefi Francis kadar destekleyici olmayacağı, daha muhafazakâr bir tutum izleyeceği tahmin ediliyor.

Leo'nun tenis ve beyzbol fanı olduğu, Agustinyenlere ve İtalyan dostlarına beyzbolun kurallarını her fırsatta öğretmeye çalıştığı da gündeme gelen eğlenceli bir detay.

GEÇMİŞİ DAHA İLK GÜNDEN İFŞA OLDU

Leo'nun seçilmesinin ardından Chicago ve Peru'daki görevleri sırasında kilisede yaşanan cinsel istismar skandalları da hatırlandı.

Leo'nun yakın çevresindekiler yeni papanın o dönemde herhangi bir olayı örtbas etme girişiminde bulunmadığını kesin bir dille aktardı ancak Leo'yu istismar olaylarını bilmesine rağmen görmezden gelmekle suçlayanlar da oldu.

Din adamlarının tacizine uğrayan kurbanlarının haklarını savunan bir oluşum olan SNAP'in başkan yardımcısı Lopez de Casas, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Leo'nun Chicago ve Peru'da yaşanan iki ayrı olayda, üstlerini bilgilendirmek ve resmi soruşturma açılmasını sağlamakta yetersiz kaldığını öne sürdü.

Lopez de Casas, "Prevost, SNAP olarak papa seçilmesini istemediğimiz kişiler listesinde ilk sıralardaydı ama durum ortada. Ama bu kurbanlara yardımcı olacak bir şey. Çünkü halkın gözü geçmişte dahil olduğu olaylar bağlamında bu papanın üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

PAPA MAAŞ ALACAK MI?

Papalar, 1,4 milyar Katolik'in ruhani lideri olmanın yanı sıra aynı zamanda dünyanın en küçük ülkesinin devlet başkanı statüsünde. Peki bu iki büyük görev karşılığında papalara bir maaş ödemesi yapılıyor mu? Konklavın ardından bu detay merak konusu oldu.

Papaların, geleneksel anlamda bir maaşı yok ancak barınma, beslenme, seyahat, sağlık, güvenlik gibi tüm ihtiyaçları Vatikan tarafından karşılandığı için paraya ihtiyaçları da yok.

Papaların geleneksel konutu Vatikan'da bulunan Apostolik Sarayı. Ancak Francis papa seçildikten sonra buraya taşınmak yerine, mütevazı koşullarıyla bilinen Azize Martha'nın Evi isimli misafirhanede kalmayı tercih etmişti.

Daily Mail'e göre, papalara istedikleri takdirde 2.500 euro civarında bir ödenek bağlanabiliyor. Tevazu ve basit yaşam ilkeleriyle bilinen Francis, bu maaşı kabul etmemişti. Leo'nun da benzer bir karar alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan sabit bir gelirleri olmasa bile papaların yoksul olduğu da söylenemez. Örneğin Papa Francis'in idaresindeki servetin (papalığın malları ve Vatikan'ın desteklediği hizmetler de dahil olmak üzere) 14 milyon euro'dan fazla olduğu tahmin ediliyordu.

Francis'in geniş bir araç filosuna, resmi konutlara ve hayır işlerinde kullanılmak üzere cömert bir harçlığa erişimi vardı. (Roma'daki bir cezaevinde kalan mahkûmlara 200.000 euro bağışladığı halen hafızalarda.) Ancak papaların bu kaynakları kişisel çıkarları için kullanmaları yasak.