İlk gün İHA alarmı verildi... Rusya sandık başında

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Elektronik oylamaya başvuran 4 milyonu aşkın seçmenin yaklaşık yarısı da ilk gün oyunu kullandı. Duma’daki 450 sandalyenin 225’i parti listeleri, diğer 225’i ise seçim bölgelerinden belirlenecek. Ayrıca 11 bölgede valilik, 39 bölgede ise bölgesel parlamento seçimleri de gerçekleştiriliyor. İktirdardaki Birleşik Rusya Partisi’nin parlamentodaki üstünlüğünü sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Rusya, Ukrayna’da işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’un belirli kesimlerinde sandık kurulurken benzer şekilde, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda da insanlar oy kullanmaya başladı. Uzmanlar, Kremlin’in seçimler vasıtasıyla Putin’in işgal altındaki topraklar üzerindeki hakimiyet iddiasını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

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KİEV SEÇİM DİNLEMEDİ

Öte yandan Ukrayna, dün Rusya’nın çeşitli bölgelerine geniş çaplı İHA saldırıları düzenledi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Krasnodar’da bir sandık merkezinin İHA saldırısında hasar gördüğünü ve camlarının kırılması nedeniyle oy verme işleminin başka bir binaya taşındığını açıkladı. Pamfilova, Luhansk’ta da İHA’ların enerji altyapısına zarar vermesi sonucu 14 sandık merkezinin kısa süreliğine elektriksiz kaldığını, oy verme işleminin yedek güç kaynaklarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Soçi’de ise hava saldırısı alarmı nedeniyle seçim görevlileri ve seçmenlerin sığınaklara kaçtığı belirtildi. Oy verme işlemi yarın saat 20.00’de sona erecek.