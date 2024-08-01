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İlk görüntü geldi: İşte Haniye'nin şehit edildiği o bina... ABD medyası yayınladı

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#İsmail Haniye#İran#Suikast
İlk görüntü geldi: İşte Haniyenin şehit edildiği o bina... ABD medyası yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 09:11

ABD'li New York Times gazetesi, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntülerini yayınladı.

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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye dün İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.İran suikast sonrası Tel Aviv'i işaret ederken İsrail ne saldırının sorumluluğunu ne kabul etti ne de reddetti.

İran devlet haber ajansı IRNA, Haniye'nin Tahran'da “havadan güdümlü bir mermi” kullanılarak saldırıya uğradığını duyurdu. Haniye ile aynı binada fakat farklı katta kalan İslami Cihat Genel Sekreteri Ziad el-Nakhala’nın saldırıdan kurtulduğu öne sürüldü.

Nakhala’nın kurtulması, saldırının güdümlü füzelerle nokta atışı şeklinde gerçekleştirildiğini işaret ediyor. Ancak saldırının üstündeki sis perdesi hala kalkmış değil.

İlk görüntü geldi: İşte Haniyenin şehit edildiği o bina... ABD medyası yayınladı

Haniye’nin Tahran’ın kuzeyinde, dağlık bir bölgenin civarında bulunan, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait gaziler için hizmet veren bir misafirhanede kaldığı biliniyor. İsrail'in Haniye'nin yerini nasıl tespit ettiği, suikastın arkasındaki istihbaratın kimden geldiği belirsiz.

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NEW YORK TİMES BİNANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Saldırı sonrası olay yerinden herhangi bir görüntü paylaşılmaması da şüphe uyandırdı. ABD'li New York Times gazetesi Telegram'da dolaşan Tahran'daki hasarlı bir binanın fotoğrafını paylaştı ve Haniye'nin saldırıya uğradığı yerin burası olduğunu öne sürdü. İranlı bit yetkili NYT'ye isminin açıklanmaması koşulu ile konuştu ve görüntüyü doğruladı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Telegram kanallarında dolaşan fotoğraf, Tahran'ın kuzeyindeki Zafaraniyeh semtindeki altı katlı bir yapıyı gösteriyor. Bina, hükümet törenleri için kullanılan Saadabad Sarayı'nın bitişiğinde. Konumu, Tahran'ın kuzeyindeki patlamayla ilgili raporlarla tutarlı.

İlk görüntü geldi: İşte Haniyenin şehit edildiği o bina... ABD medyası yayınladı


UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE EŞLEŞTİRDİLER

New York Times da binanın Tahran'ın kuzey ucunda olduğunu uydu görüntüleri ile eşleştirerek doğruladı. Fotoğrafta binanın bir köşesinin hasar gördüğü ve yeşil bir bezle örtüldüğü görülüyor. Birinci katın çatısında saldırıdan geriye kalan moloz yığınları duruyor.

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Uydu şirketi Maxar Technologies tarafından, sadece altı gün önce, 25 Temmuz'da çekilen aynı binanın başka bir görüntüsünde görünür bir hasar ve yeşil branda görünmüyor. Bu, fotoğrafın yakın zamanda çekildiğini kanıtlıyor. Brandanın binaya tam olarak ne zaman yerleştirildiği belli değil.

İlk görüntü geldi: İşte Haniyenin şehit edildiği o bina... ABD medyası yayınladı


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#İsmail Haniye#İran#Suikast

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