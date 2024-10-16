İlk göçmen kafilesi Arnavutluk'ta: Limanda protesto

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İtalya, ülkeye gelen düzensiz göçmenleri Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine transfer etmeye başladı.

Libya'dan pazar günü İtalya'ya doğru yola çıktıktan sonra denizde kurtarılan 10'u Bangladeşli, 6'sı Mısırlı toplam 16 erkek, İtalyan donanma gemisi Libra ile Arnavutluk'a gönderildi.

Lampedusa Limanı'ndan ayrılan gemi, sabah saatlerinde Arnavutluk'un Shengjin Limanı'na ulaştı. Göçmenler, Shengjin'deki işlemlerin ardından 15 dakika uzaklıktaki Gjader yerleşim yerine götürülecek ve sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar burada konaklayacak. Göçmenler sığınma talepleri kabul edilirse İtalya'ya, reddedilirse kendi ülkelerine gönderilecekler.

LİMANDA PROTESTO

Düzensiz göçmenleri taşıyan ilk geminin Arnavutluk'a gelmesi, bir grup insan hakları aktivisti tarafından protesto edildi. Aktivistler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin polis üniformalarıyla resmedildiği ve “Avrupa rüyası burada sona eriyor” sloganının yer aldığı pankartlar açtı. Aktivistlerden biri, “Bu anlaşma insan haklarını ve demokrasiyi ihlal ediyor. Rama ve Meloni gibi otokratik liderleri destekleyen Batı'yı kınamak ve göçmen krizinin diğer halkların zararına olarak şekilde çözülebilecek bir kriz olmadığını söylemek için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

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5 YILLIK MALİYETİ 670 MİLYON EURO

İtalya ve Arnavutluk arasında geçtiğimiz yılın kasım ayında imzalanan 5 yıllık anlaşmaya göre Akdeniz'de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan "sağlıklı erkek düzensiz göçmenler", Arnavutluk'ta inşa edilen iki merkeze gönderilecek. Göçmenlerin iltica başvuruları bu merkezlerde işleme konulacak. Talebi olumlu sonuçlanan göçmenler İtalya'ya giriş yapabilecek, diğerleri ise ülkelerine geri gönderilecek. İki merkezin İtalya'ya 5 yıllık maliyeti 670 milyon Euro olacak.

İtalyan yargı yetkisi altında olan merkezler İtalya tarafından işletilirken, Arnavut muhafızlar ise dış güvenliği sağlıyor. Başkent Tiran'ın 66 kilometre kuzeybatısındaki Shengjin'deki ilk merkez, yeni gelenleri taramak için kullanılıyor. Gjader yerleşim yerindeki diğer merkez ise sığınma taleplerinin işleneceği sırada göçmenlere ev sahipliği yapacak.

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İtalya hükümeti, Arnavutluk'ta inşa ettiği iki merkezle İtalya'ya yasa dışı göçü caydırmayı hedefliyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, anlaşmayı düzensiz göç yönetimi konusunda "AB ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında bir iş birliği modeli" olarak nitelendirmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmaya destek vererek, bunun önemli bir inisiyatif olduğunu ve düzensiz göçmen konusuna çözüm yolunda tamamen "orijinal bir fikrin neticesi" olduğunu söylemişti. Ancak bazı insan hakları grupları, göçmenlerin sığınma hakkının kısıtlandığını belirterek, anlaşmaya tepki gösteriyor.