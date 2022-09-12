İlk F-16 ‘Viper’lar için Atina’da tören yapılacak

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Yunan Hava Kuvvetleri’ndeki 83 adet “F-16 Block 52” tipi savaş uçağının “Viper” seviyesine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde, Amerikalı üretici firma Lockheed Martin tarafından modernizasyonu tamamlanan ilk 2 uçak, bugün Atina yakınlarındaki Tanagra ilçesinde bulunan Yunan Havacılık Sanayisi (EAB) tesislerinde düzenlenecek bir törenle teslim alınacak. Yunanistan’ın 2017 yılında ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında, yıl sonuna kadar modernizasyonu tamamlanmış 6 ila 8 adet F-16’nın, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslimi planlanıyor. Yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak 83 uçağın modernizasyonu 2027’de tamamlanacak. Bazı montaj çalışmaları da EAB tesislerinde yapılıyor.