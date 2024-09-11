İlk düello: Dünya nefesini tutup izledi...Kamala Harris Trump'ı çileden çıkardı

Haberin Devamı

ABD başkanı Joe Biden'ın çekilmesi ile demokratların aday olan Kamala Harris ilk ciddi sınavlarından birini verdi ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Dünyanın nefesini tutarak izlediği canlı yayın ABC televizyonunun ev sahipliğinde yapıldı.



Başkan adayları düelloya el sıkışarak başladı

İLK GOLÜ HARRİS ATTI, TRUMP SİNİRLENDİĞİNİ GİZLEYEMEDİ

Suçlamalar, atışmalar ve savunmalarla dolu 90 dakikadan Harris kazançlı ayrılmış gibi görünüyor, Trump ise Biden ile çıktığı canlı yayının aksine “uzun savunmalar” yapmak zorunda kaldığı bir düello atlattı.

Haberin Devamı

Harris canlı yayının ilk dakikalarında Trump'ı en zayıf noktasından vurdu ve sözlerine "Gerçekten sıra dışı bir şey yapacağım ve sizi Donald Trump'ın mitinglerinden birine davet edeceğim. İnsanlar can sıkıntısı ve yorgunluktan erkenden gidiyor" diye başladı. Sinirlendiğini gizleyemeyen Trump hiçbir kanıt göstermeden Harris'in mitinglerine katılmaları için insanlara para ödediğini iddia etti.



Konuşması boyunca öfkeli olduğu ses tonu ve mimiklerinden anlaşılan Trump, Biden'ın Kamala Harris'ten nefret ettiğini öne sürdü ve "Size küçük bir sır vereyim, Biden ondan nefret ediyor." dedi. Trump ayrıca ABD başkanı Biden'ın "bir köpek gibi" dışarı atıldığını söyledi.

Harris ise bir noktada "Joe Biden'a karşı yarışmıyorsun. Bana karşı yarışıyorsun. Açıkçası ben Joe Biden değilim ve kesinlikle Donald Trump da değilim. Ülkemiz için yeni nesil bir liderlik sunuyorum." dedi.

TRUMP SİLAH VE SINIRLAR ÜZERİNDEN VURDU

Trump yayın boyunca Harris’i “aşırı solcu” olmakla suçladı hatta bir ara Harris için “Marksist” dedi. Eski ABD başkanı Harris’in silah düşmanı olduğunu, herkesin silahlarını ellerinden alacağını iddia etti. Kamala Harris bu çıkışa, kendisinin ve başkan yardımcısı adayının silah sahibi olduğu yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Kamala Harris’in ABD’de çok eleştirildiği konuların başında eskiden savunduğu bazı politikalardan başkan adayı olması sonrası vazgeçmesi gösteriliyor.Trump da Harris’i ülke sınırları konusundaki siyaseti üzerinden de vurmaya çalıştı. Harris, hassas karnı olan bu başlıkta gelen soruyu “değerlerinin halen aynı olduğu” yanıtını öne çıkarak aşmak istedi.



İki siyasetçi ekonomi, göçmenler ve dış politika konularında hararetli cümleler kurdu. Bugün dış basında en çok tartışılan konu ise Trump'ın göçmenlerin 'kedi yediği' yönündeki iddiası oldu.

Donald Trump, Amerika’nın bir bölgesindeki göçmenlerin, bölge halkının evcil hayvanlarını yemek için çaldığını iddia etti ve "Springfield'da insanlaın evcil hayvanlarını, kedi ve köpekleri yiyorlar" dedi. ABC televizyonu moderatörü, bölgenin yerel yöneticilerinin böyle bir duruma kanıt olmadığını söylediklerini Trump’a hatırlattı.

Haberin Devamı

Kamala Harris sınır güvenliği konusunda, sınır muhafızlarının sayısını artırma ve insan kaçakçılarının üzerine gitme vaadinde bulundu. Trump, Venezuela’da suç oranının düşme sebebinin Harris’in “bu suçluları ülkeye kabul etmesi” olduğunu iddia etti.

HARRİS'TEN TRUMP'A: PUTİN SENİ ÖĞLE YEMEĞİNDE YER

Trump Ukrayna başlığında, hem Zelenski hem Putin’i iyi tanıdığını, müzakere ederek savaşı hemen bitirebileceğini iddia etti. “Daha Oval Ofis’e oturmadan” savaşı sonlandırabileceğini öne sürdü.



Kamala Harris ise Ukrayna’nın sınırlarını koruma mücadelesini desteklediğini söyledi.Bu nokta akılda akılda kalan bir ifade de Harris'in Trump'a "Putin seni öğle yemeğinde yer" demesi oldu.



Haberin Devamı

Bir başka dış politika başlığında Trump, Harris’i İsrail ve Arap düşmanı olmakla suçladı. Harris’in başkan olması durumunda İsrail’in “iki senede yok olacağını” öne sürdü.

Gazze’deki savaşın kendisinin başkan olması durumunda yaşanmayacağını iddia etti.Kamala Harris ise İsrail’in kendisini savunma hakkını desteklediğini söyledi ve sonrasında ateşkesin önemine dikkat çekti. İki devletli çözümü ve Gazze’nin yeniden inşaasını desteklediğini tekrarladı.



Donald Trump taraftarlarında tepki yaratan bir durum, tartışmayı yöneten iki gazetecinin eski başkanın bazı iddialarına anında doğruluk teyiti yapması oldu.

Haberin Devamı

Bu anlardan birinde Trump, Demokratlar’ın yönetimindeki eyaletlerde 9. ayda kürtaj yapıldığını, “bebeklerin doğum sonrası öldürüldüğünü” ortaya attı. ABC televizyonu moderatörü Linsey Davis, ABD’de böyle bir eyalet olmadığını kaydetti.

Donald Trump’ı zorlandığı başlıklardan biri de, Harris’in siyah kimliğini yeni öne çıkarmaya başladığına ilişkin sözlerinin hatırlatıldığı anlar oldu. Donald Trump bu soruyu “Ne olduğu benim için önemli değil” diyerek geçiştirmeye çalıştırdı.

Harris ise Trump’ın ırk üzerinden ayrımcılık yaptığını savundu.