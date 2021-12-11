İlk dış gezisini Paris’e yaptı

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Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görüşmesi, Avrupa Birliği’nin en önemli iki ülkesi arasında gerek Birlik içindeki gerekse dışındaki sınamalar karşısında ortak zemin oluşturma çabasının ilk adımıydı.

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı ve Fransa’nın 1 Ocak’ta başlayacak AB Dönem Başkanlığı’ndaki öncelikleri üzerinde durulan başlıklar oldu. Merkel ile dostane bir ilişki kuran Macron yeni dönem için de iyimser. Scholz, Paris’ten sonra Brüksel’e geçti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le bir araya gelen Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de görüştü.