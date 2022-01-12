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İlk defa ortaya çıktı: Kovid-19'da şaşırtan 20 dakika detayı!

#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
İlk defa ortaya çıktı: Kovid-19da şaşırtan 20 dakika detayı

Koronavirüsün solunan havada nasıl hayatta kaldığı ilk defa simüle edildi. İngiliz uzmanlar Kovid-19'un 20 dakika içinde bize bulaşma yeteneğinin %90'ını kaybettiği sonucuna ulaştı.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile mücadele kapsamında  bilim insanları mesailerinin büyük bir bölümünü Kovid-19'a ayırmış durumda.

Bu araştırmalar sayesinde virüsü daha iyi tanıyor ve onunla mücadelede elimizi güçlendiriyoruz.

Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırma ile virüsün bir gizemi daha çözüldü.

Koronavirüsün solunan havada nasıl hayatta kaldığına dair dünyanın ilk simülasyonu oluşturuldu ve oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

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Bristol Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre, koronavirüs havada 20 dakika içinde bize bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybediyor.

Aynı çalışmaya göre kaybın çoğu ilk 5 dakikada meydana geliyor. Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Jonathan Reid, sonuçların maske kullanımının önemini bir kez daha kanıtladığının altını çizdi.

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'Bulaşta en büyük risk insanlarla yakınlaşınca ortaya çıkıyor' diyen Reid, mesafenin virüsün bulaşıcı etkisini de azalttığını belirtti.

OMICRON SONRASI MASKE UYARISI

Öte yandan daha bulaşıcı Kovid-19 varyantı Omicron'un yaygınlaşması ile bez maskelerin eskisi kadar koruyucu olmadığı belirtiliyor.

İlk defa ortaya çıktı: Kovid-19da şaşırtan 20 dakika detayı

Wall Street Journal'da yayınlanan son rapora göre tek katlı bez maskeler kişileri Omicron varyantından korumak için yetersiz kalıyor.

Bunun sebebi ise Omicron'un bulaşıcılığının salgının başından beri görmediğimiz kadar yüksek olması.

Uzmanlar bu maskelerin Kovid-19 yayan partiküllerin sadece büyük olanlarını engelleyebildiğini belirtiyor.

Bu maskeler engellenmesi en zor olan daha küçük aerosol parçacıklarını tutamıyor.

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#Koronavirüs#İngiltere#Dünya

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