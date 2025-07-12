İlk Birkin 405 milyon liraya satıldı

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Paris’teki Sotheby’s müzayedesinde Japon bir koleksiyonere satılan çanta, 10 dakikalık yoğun bir teklif savaşının ardından el değiştirdi ve bugüne dek açık artırmada satılan en değerli çanta oldu.

Jane Birkin, 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetti.

ÇANTA NASIL DOĞDU

Çantanın hikâyesi, ünlü sanatçı Birkin’in uçakta eşyalarını yanlışlıkla dökmesi ve daha büyük çantaların neden yapılmadığını sormasıyla başladı. Dumas, Birkin’in sorusunun ardından çantanın tasarımını bir “kusma torbası” üzerine çizdi. Bu çizim, moda dünyasında en arzu edilen aksesuarlarından birinin doğuşuna ilham vermiş oldu. Orijinal model Birkin çanta, Jane Birkin tarafından on yıl boyunca aktif olarak kullanıldı, hatta kayışına Birkin tarafından tırnak makası bile takıldı. Jane Birkin, çantasını ilk olarak1994 yılında bir AIDS yardım müzayedesinde satışa sunmuştu. Daha sonra 25 yıl boyunca Parisli butik sahibi Catherine Benier’e ait olan parça, şimdi yeni sahibine kavuştu.