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İlk Birkin 405 milyon liraya satıldı

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#Birkin Çantası#Hermes#Hermes Çanta
İlk Birkin 405 milyon liraya satıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

LÜKS giyim markası Hermes’in 1985 yılında o dönemki CEO’su Jean-Louis Dumas tarafından İngiliz-Fransız sanatçı Jane Birkin için tasarlanan ilk Birkin çantası, 8.6 milyon Euro’ya (yaklaşık 405 milyon TL) satıldı.

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Paris’teki Sotheby’s müzayedesinde Japon bir koleksiyonere satılan çanta, 10 dakikalık yoğun bir teklif savaşının ardından el değiştirdi ve bugüne dek açık artırmada satılan en değerli çanta oldu.

İlk Birkin 405 milyon liraya satıldı
Jane Birkin, 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetti.

ÇANTA NASIL DOĞDU

Çantanın hikâyesi, ünlü sanatçı Birkin’in uçakta eşyalarını yanlışlıkla dökmesi ve daha büyük çantaların neden yapılmadığını sormasıyla başladı. Dumas, Birkin’in sorusunun ardından çantanın tasarımını bir “kusma torbası” üzerine çizdi. Bu çizim, moda dünyasında en arzu edilen aksesuarlarından birinin doğuşuna ilham vermiş oldu. Orijinal model Birkin çanta, Jane Birkin tarafından on yıl boyunca aktif olarak kullanıldı, hatta kayışına Birkin tarafından tırnak makası bile takıldı. Jane Birkin, çantasını ilk olarak1994 yılında bir AIDS yardım müzayedesinde satışa sunmuştu. Daha sonra 25 yıl boyunca Parisli butik sahibi Catherine Benier’e ait olan parça, şimdi yeni sahibine kavuştu.

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#Birkin Çantası#Hermes#Hermes Çanta

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