İlk Amerikalı Papa 14. Leo oldu... Bacadan beyaz duman çıktı

Haberin Devamı

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko’nun 21 Nisan’daki vefatının ardından makamın “boş” ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan’da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda dün yeni papayı seçti. Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının belirlendiği, Sistine Şapel’in bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

266. Papa Françesko tarafından kardinal olarak atanan Amerikalı Robert Prevost, 2 günlük konklavın sonucunda 267. Papa seçildi. Oylamanın sonucunun belli olduğunu simgeleyen ‘beyaz duman’ın görülmesinin ardından, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan halka hitap eden yeni papa, “Huzur ve birlik içinde, korkusuzca birlikte yürüyelim” mesajını verdi. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Haberin Devamı

‘HABEMUS PAPAM’

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Yeni papayı dünyaya, “Protodiacono” sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” diyerek takdim etti. Rusya lideri Vladimir Putin tebrik telgrafı gönderirken, ABD Başkanı Donald Trump, Prevost’u tebrik ederek, “Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur” ifadesini kullandı.

ROMA’DA LAKABI LATİN YANKEE

Dün, Katolik Kilisesi için tarihi bir gündü. 2000 yıllık Kilise tarihinde ilk kez ABD’li bir kardinal papa seçilmiş oldu. Chicago doğumlu 69 yaşındaki Robert Prevost, Villanova Üniversitesi’nde matematik eğitimi aldı ardından, Katolik Teoloji Birliği’nde teoloji eğitimi gördü. Peru’da uzun yıllar misyonerlik yapan Prevost, son yıllarda Vatikan’da küresel çapta piskoposların atanmasından sorumluydu. ABD doğumlu aynı zamanda Peru vatandaşı olması dolayısıyla Roma’da ‘Latin Yankee’ olarak anılıyor. Yeni papa 14. Leo; İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca biliyor. Aziz Augustinus Tarikatı’ndan olan yeni papanın adındaki ‘Leo’ Latincede ‘aslan’ anlamına geliyor. Sosyal adalet, yoksulluk ve göçmen haklarına ağırlık verdiği biliniyor.

Haberin Devamı