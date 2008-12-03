İlişkisiz 46 çocuk babası

HOLLANDA’nın Maastrich Kenti’nde yaşayan Ed Houben, hiçbir kadınla birlikte olmadan verdiği spermlerle 46 çoçuk sahibi oldu. Turizm
rehberliği yapan Houben, böylece Avrupa’nın bir numaralı sperm donörü unvanını elde etti. Sperm bankalarına verdiği spermlerle çocuksuz aileler, eşcinsel karı kocalar ve evlenmemiş ama anne olmak isteyen kadınlar, çocuk sahibi oldular. Houben, spermlerini para için değil, çocuk özlemi çekenlere yardımcı olmak için verdiğini söylüyor. 12 çocuğuyla tanışmış
Ed Houben, çocuklarını merak ettiğini, Avrupa’nın dört bir yanında genlerini taşıyan 46 çocuğunun bulunmasından büyük keyif duyduğunu belirtti. Houben, "Benim spermlerimle çocuk sahibi olan bazı kadınlarla tanıştım. Çok iyi arkadaş olduk. Bu sayede, 12 çocuğumu evime davet ederek onlarla tanışmayı başardım ve birbirleriyle tanışmalarını sağladım. Ne de olsa kardeşler" dedi. Son zamanlarda ise Ed Houben gibi "donörler", tüp bebek merkezlerinde kabul görmüyor. Böylesine çok çocuğun aslında hiç haberleri olmadan babadan dolayı kardeş olmalarının ileride sakıncalı olabileceği belirtiliyor.