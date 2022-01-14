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İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi

#Azerbaycan#İlham Aliyev#Vladimir Zelenskiy
İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin davetlisi olarak çalışma ziyareti için bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geldi.

Kiev’de Cumhurbaşkanı Aliyev, Borispol Uluslararası Havalimanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Emine Japarova ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev havalimanından ayrıldıktan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

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