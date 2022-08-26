İlham Aliyev dünyaya duyurdu... Laçın şehri Azerbaycan’a geçti!

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İkinci Karadağ Savaşı sonrası Rusya-Azerbaycan Ermenistan arasında imzalanan bildirilerin gerekleri uygulanmaya başlandı. Laçın ve civarındaki bazı köylerin kontrolü, Azerbaycan’a geçti.

Azerbaycan, İkinci Karadağ Savaşı’yla birlikte Ermenistan’ı büyük bir yenilgiye uğrattı. Savaşın ardından 10 Kasım 2020'de üçlü bildiri imzalandı. Bildiri gereği, Azerbaycan’a geçmesi planlanan birçok bölge,

yıllar sonra geri alındı.

Hankendi-Ermenistan arasında bulunan Laçın ve bazı köyler, Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Savaş sonrası Rus kontrolüne verilen bölgedeki güvenlik noktaları kaldırıldı. Rus birlikleri Laçın koridorundan ayrıldı.

Bildiride Azerbaycan’ın 3 yıl içerisinde ermeni nüfusun kullanması için Laçın dışından geçen karayolu yapması istenmişti. Azerbaycan'ın bu yolu erken tamamlaması, Laçın'da süreci hızlandırdı. Eski güzergahtan ayrılan Rus unsurlarının bu yeni yola çekileceği açıklandı.

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Bu gün, avqustun 26-da biz – Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan Ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi. Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bütün Laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm.

Yaşasın Laçın!

Yaşasın Azərbaycan! — İlham Əliyev (@azpresident) August 26, 2022

Bölgeden ayrılan ermeni nüfusun Ermenistan ya da Hankendi'ye yerleşebiliyor. Erivan yönetimi bu kişilere maddi yardım sağlayacak.

İLHAM ALİYEV SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Laçın şehrine döndük" dedi.

Aliyev paylaşımında "Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçın halkını ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.