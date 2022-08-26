Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İlham Aliyev dünyaya duyurdu... Laçın şehri Azerbaycan’a geçti!

Güncelleme Tarihi:

#AZERBAYCAN#İlham Aliyev#Laçın
İlham Aliyev dünyaya duyurdu... Laçın şehri Azerbaycan’a geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 10:38

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı" açıklamasında bulundu. Laçın şehrinin kontrolü tamamen Azerbaycan’a geçti.

Haberin Devamı

İkinci Karadağ Savaşı sonrası Rusya-Azerbaycan Ermenistan arasında imzalanan bildirilerin gerekleri uygulanmaya başlandı. Laçın ve civarındaki bazı köylerin kontrolü, Azerbaycan’a geçti.

Azerbaycan, İkinci Karadağ Savaşı’yla birlikte Ermenistan’ı büyük bir yenilgiye uğrattı. Savaşın ardından 10 Kasım 2020'de üçlü bildiri imzalandı. Bildiri gereği, Azerbaycan’a geçmesi planlanan birçok bölge,
yıllar sonra geri alındı.

Hankendi-Ermenistan arasında bulunan Laçın ve bazı köyler, Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Savaş sonrası Rus kontrolüne verilen bölgedeki güvenlik noktaları kaldırıldı. Rus birlikleri Laçın koridorundan ayrıldı.

Bildiride Azerbaycan’ın 3 yıl içerisinde ermeni nüfusun kullanması için Laçın dışından geçen karayolu yapması istenmişti. Azerbaycan'ın bu yolu erken tamamlaması, Laçın'da süreci hızlandırdı. Eski güzergahtan ayrılan Rus unsurlarının bu yeni yola çekileceği açıklandı.

Haberin Devamı

Bölgeden ayrılan ermeni nüfusun Ermenistan ya da Hankendi'ye yerleşebiliyor. Erivan yönetimi bu kişilere maddi yardım sağlayacak.

İLHAM ALİYEV SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Laçın şehrine döndük" dedi.

Aliyev paylaşımında "Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçın halkını ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AZERBAYCAN#İlham Aliyev#Laçın

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger