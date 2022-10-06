İlhak için yasa da çıkardılar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerini Rusya’ya bağlayan ilhak kararnamesini imzaladı. Böylece tüm dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler’in itirazına rağmen tamamlanan ilhak süreci, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ancak taraflardan birinin savaş alanında yenilgiye uğratılmasıyla sona erecek.

NÜKLEER SANTRALA EL KOYDU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’daki dört bölgenin Rusya’ya katılımını kendi il sınırları esasına göre gerçekleşmiş kabul ediyoruz. Bazı bölgelerde çatışmalar devam etse bile önünde sonunda Herson ve Zaporojye bölgeleri Ukrayna güçlerinden arındırılacaktır” diye konuştu. Rusya lideri Putin dün ayrıca, çevresindeki çatışmalar yaşanan Ukrayna’nın Zaporojye Nükleer Santralı’nin Rusya’nın mülkiyetine geçtiğine dair kararnameye de imza attı.

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UKRAYNA İLERLİYOR

Ukrayna ordusu dün itibarıyla son 24 saatte güneydoğuda Lugansk bölgesine girerek Kremennaya kasabasına dayandı. Böylece Ukrayna kuvvetleri iki ay önce geri çekildikleri Lisiçansk ve Severodonetsk kasabaları üzerine yürüyüşe geçme fırsatını elde etti.

HERSON’DA DURUM KRİTİK

Putin’i zor durumda bırakacak bir diğer önemli gelişme güney cephesinde yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, salı akşamı taaruz başlatan Ukrayna kuvvetlerinin Herson bölgesinde 29 yerleşim yerini Ruslardan geri aldığını açıkladı. Ukrayna birliklerinin bu istikamette günde ortalama 25 km ilerliyor olması, en geç iki hafta içinde il merkezi Herson’da çatışma yaşanacağına işaret ediyor. Siyasi ve askeri gözlemciler Rusya’nın Herson’da yenilgiye uğratılması durumunda bunun Putin’in sonu olacağı görüşünde birleşiyor.

İRAN KAMİKAZE DRONLARI KİEV SEMALARINDA

Ukrayna ordusu temas hattında Rusya karşısında önemli başarılar elde ederken, Rus tarafında da yeni silahlar kullanılmaya başladı. Önceki akşam Rusya’nın İran’dan temin ettiği düşünülen Şahid-136 insansız hava araçları ilk defa Ukrayna başkenti Kiev’in yakınlarına kadar fark edilmeden yaklaşarak Belaya Tserkov kasabasındaki askeri kışlayı vurdu. Ukrayna tarafı can kaybı hakkında açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ordu kurmaylarını acil toplantıya çağırarak İran dronlarına karşı etkin savunma geliştirilmesini istedi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rusya tarafının gerçekleştirdiği kamikaze dron saldırısında kullanılan 12 hava aracından altısının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından hedefe ulaşmadan vurulduklarını açıkladı.