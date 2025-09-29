×
İlginç olay! ABD'ye giden uçağın iniş takımında ceset bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 20:43

Avrupa'dan ABD'ye gelen American Airlines hava yolu şirketine ait bir uçağın iniş takımında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı çalışanlarının Avrupa'dan gelen American Airlines uçağına dün sabah bakım yaptığını ifade etti.

KAÇAK YOLCU İHTİMALİ

Yetkililer, çalışanların bakım sırasında uçağın iniş takımında ceset bulduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği, ölüm nedeni ya da uçağın Avrupa'nın hangi kentinden geldiğine ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, kişinin kaçak yolcu olma ihtimali üzerinde durduklarını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Havalimanı yönetimi, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu ve soruşturmaya destek vereceklerini duyururken, American Airlines da polisle işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

 

