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İlginç itiraf: Beatles’ın ömrü 1 hafta sürmez

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#Beatles#Paul Mccartney#Ringo Starr
İlginç itiraf: Beatles’ın ömrü 1 hafta sürmez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 07:00

Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles’ın hayattaki üyeleri Paul McCartney (81) ve Ringo Starr’dan (83), grubun ilk kurulduğu dönemki düşüncelerine dair ilginç bir itiraf geldi.

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İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan ikili, grubu ilk kurduklarında böylesine bir şöhrete ulaşacaklarını düşünmediklerini söyledi. Grubun davulcusu Ringo Starr, “Hiçbirimiz grubun bir hafta bile dayanabileceğini düşünmemiştik. Ben berber olacaktım, George ise garaj açacaktı” ifadelerini kullancı. McCartney ise şöhreti yakaladıktan sonra bu durumun 10 yıllık bir süre içinde sona ereceğini düşündüğünü söyledi. “Bir Rock’n Roll grubu için maksimum süre 10 sene kadar” diyen McCartney, grubun kuşaklar boyunca dinlenen bir efsaneye dönüşmesinin kendisini de şaşırttığını belirtti. John Lennon’ın 1977’de bestelediği ve demo kaydı bulunan “Now and Then” isimli şarkısı yapay zekâ yardımıyla tamamlanmış ve geçen hafta yayınlanmıştı.

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#Beatles#Paul Mccartney#Ringo Starr

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