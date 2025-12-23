İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki: Filistin’e destekten geri adım atmayacağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Batı Kudüs’te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği programda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

“AĞIR BİR ÇELİŞKİ”

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Duran, İsrailli yöneticilerin bölgede başkalarının emperyalist emellerinden söz etmesinin, kısa süre önce tarihin en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirmiş olmaları gerçeğiyle açık bir çelişki oluşturduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE YÖNELİK YAKLAŞIM GÜLÜNÇ”

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olan İsrail’in, Türkiye’nin gücü ve nüfuzuna yönelik uzun süredir devam eden histerik yaklaşımı, olsa olsa gülünç olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrarın teminatı olmuştur. Buna karşılık Netanyahu hükümeti, bölgeye kan ve gözyaşı getirmiştir.”

“İSRAİL İŞGALCİ BİR GÜÇ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Netanyahu hükümetinin Filistin ve Suriye’de işgalci bir güç olmayı sürdürdüğünü belirten Duran, İsrail’in yayılmacı emellerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

“SON İKİ YILDA YEDİ ÜLKEYE SALDIRDI”

Duran, İsrail’in son iki yıl içinde Orta Doğu’da yedi ülkeye saldırı düzenlediğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Netanyahu yönetimi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda İsrail halkı için de tam anlamıyla bir felaket olmuştur. Bugün aynı yönetim, ülkemize saldırarak işlediği suçların üzerini örtmek ve dikkatleri başka yöne çekmek istemektedir.”

“FİLİSTİN’E DESTEKTEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Türkiye’nin barıştan yana tutumunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu tür ucuz numaralar ve İsrail Başbakanı’nınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir.”