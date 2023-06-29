İlber Ortaylı yorumladı: Seçim sonrası komşuda siyasi manzara

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Oyların yüzde 40.5’ini alan eski Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, 300 üyeli parlamentoda 158 sandalye elde ederek tek başına iktidar olmayı başardı. Tarihçi Hürriyet yazarı İlber Ortaylı, Miçotakis’i ikinci dönemine taşıyan seçimleri şöyle yorumladı:

DÜŞEN KATILIM ETKİLİ OLDU

“Yunanistan seçimlerinin sonuçları ikinci turda kesinleşti. Atina’dan dostum Venos Sahariadis’in verdiği rapora göre, Yeni Demokrasi Partisi 158 sandalye kazandı. SYRIZA ise 48 sandalye aldı. Birinci tura göre düşüşte en mühim etki 800 bin seçmenin ikinci turda sandığa gelmemesi olmalı. PASOK ise 32 sandalye aldı. Yunan Solu, Yeni Demokrasi karşısında kuvvetli bir pozisyonda değil. Yine de Yunan Komünistleri 20 mebus aldılar ve yerlerini koruyorlar. Komünistlerle Sosyal Demokratlar bu durumda nasıl işbirliği yapacaklar? Buna karşılık sağdaki partilerde kıpırdama var. Spartalılar adlı parti, ki aşırı sağcıdır, önde gelen liderleri hapiste olduğu için ikinci gruptan adaylarla seçime girdi, ona rağmen 13 sandalye kazandı. Daha ilginç örnekler de var. Papazlar partisinin 10 tane sandalyesi var. Daha evvel meclis reisliği yapan Bayan Zoe Konstantopoulou kendi partisiyle seçime girdi, Yunan sağının en parlak temsilcilerinden. Yeni Yunan seçim sisteminde birkaç yerden aday olunabiliyor. Bayan Konstantopoulou, dört yerden seçime girdi, dördünü de kazandı. Diğer üç yerde kendisini izleyen partili arkadaşları meclise giriyor. Bu şekilde sekiz mebusluk bir grup kurdu. Yeni kurulan kabinede 6 bakan Pontus takımından, yani bizim Karadenizliler. Bakan yardımcıları, gölge bakanlar gibi sayılarla, 61 kişilik hükümet grubu içinde epey göze batıyorlar. Muhtelif partilerde 20’den fazla da mebusları var.

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DÖRT TÜRK VEKİLLE DEVAM

Yunanistan seçim kanunundaki ilginçliğin de yardımıyla renkli bir temsil sistemi ortaya çıktı. Doğrusu komşudaki sisteme denecek fazla bir şey yok. Batı Trakya Türkleri ise Rodop vilayetinde 2, İskeçe’de 2 mebus kazandı. Buralarda karşılarında sadece Yeni Demokrasi seçimi alabildi. Dolayısıyla 4 milletvekiliyle Türk azınlık parlamenter hayata bu dönemde de devam edecek. Yunan seçmeni esasta muhafazakârdır. Ama daha cesur bir seçmen olduğu belli. Ne derseniz deyin, komşudaki demokrasinin bizden daha renkli olduğu bu seçimde de bir kere daha görüldü.”

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BAKANLARA MAVİ DOSYA

Başbakan Kiriakos Miçotakis, dün yeni döneminin ilk kabine toplantısını yaptı. Başbakan, 23 bakanına gelecek dört yılda öncelik vermeleri gereken konuları içeren birer ‘mavi dosya’ verdi. “Bize güvenenleri düş kırıklığına uğratma hakkımız yok” diyerek, yeni dönemde işçi maaşlarının arttırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bürokrasinin hızlanmasına önem verilmesini istedi.