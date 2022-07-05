Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İlaç yerine dua… 8 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler!

#Avustralya#Dini Grup#Tip 1 Diyabet
İlaç yerine dua… 8 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşanan korkunç olay kan donduran detaylarıyla dünya basınında manşet oldu. 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını tehdit eden hastalığı için ilaç kullanmak ya da ambulans çağırmak yerine ölümüne göz yuman fanatikler topluca tutuklandı…

Haberin Devamı

8 yaşındaki Elizabeth Struhs, bu yılın başında, 7 Ocak'ta Toowoomba'daki evinde şeker hastalığından öldü. Tip bir diyabet hastası olan talihsiz çocuk sağlıklı kalabilmek için düzenli olarak insülin kullanmak zorundaydı.

Hayatını kaybettiği gün fenalaşan Elizabeth’e ilaçlarını vermeyen ailesi bunun yerine üyesi oldukları fanatik bir kilisenin üyelerinin dualarıyla onu kurtarmaya çalıştı. Ambulans da çağırmayan aile adeta kızlarının acı çekerek ölmesine seyirdi kaldı.

Elizabeth Struhs, 7 Ocak'ta Toowoomba'daki evinde öldü ve polis, çocuğun ailesinin birinci tip diyabetini hayati önemdeki insülin yerine bir ritüelle tedavi etmeye çalıştığını iddia etti.

Polis, Elizabeth’in ailesinin ve 20 kadar grup üyesinin ayin düzenlediğini iddia ediyor.

İlaç yerine dua… 8 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler
Küçük Elizabeth büyük bir ihmal ve istismar zincirinin kurbanı oldu...

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Çete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler Bunun bedelini ödeyeceksinizÇete üyelerine diz çöktürüp poz verdiler! 'Bunun bedelini ödeyeceksiniz'Haberi görüntüle

İNSÜLİNİ SAKLADILAR!

Elizabeth’in annesi Kerrie ve dini fanatik grubun başı olduğu düşünülen Peder Jason, insülini alıkoyduğu iddiasıyla suçlandı.

Avustralya polisi dün, Elizabeth'in ölümüyle ilgili olarak 12 kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişiler kendilerini 'Azizler' olarak adlandıran Hıristiyan grubun üyeleri.

İddiaya göre, küçük kıza hayat kurtaran ilacını vermek yerine, babası Jason ve annesi Kerrie ve ayrılıkçı Hıristiyan kiliselerinin 20'ye kadar üyesi Elizabeth'in etrafını sardı ve dualar ve ilahiler söylediler.

Daha da korkuncu Elizabeth'in ebeveynleri insülini birkaç gün boyunca alıkoydu. Anne ve babanın bunun yerine 'Tanrı'nın onu iyileştireceğine' inandığını söylediği iddia ediliyor.

Ebeveynler cinayet, işkence ve bir çocuk için gerekli yaşam koşullarını sağlamamak ve onu tehlikeye atmakla suçlandı.

Gözden Kaçmasın

Belgesel ekibi ortaya çıkarmıştı... 53 yıllık cinayet yine çözülemediBelgesel ekibi ortaya çıkarmıştı... 53 yıllık cinayet yine çözülemediHaberi görüntüle

İlaç yerine dua… 8 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler
Kızına ilaç vermek ya da fenalaşınca ambulans çağırmak yerine dini fanatiklerin eline bırakan annesi Kerrie 

Haberin Devamı

HEPSİ GÖZALTINDA ALINDI

Anne ve baba dışında dini grubun 12 üyesi de gözaltına alındı.

Grup, en yaşlısı 64 yaşında bir kadın ve en küçüğü 19 yaşında bir erkek olmak üzere sekiz kadın ve dört erkekten oluşuyor.

Bölgesel Suç Koordinatörü Dedektif Vekili Başmüfettiş Garry Watts, 14 kişinin Elizabeth için çok önemli insülinini reddetme kararı aldığını söyledi ve “Tutuklamalar altı aylık bir soruşturmanın sonucudur.” dedi.

Dramatik görüntüler, dedektiflerin bugün erken saatlerde Homestead Bulvarı'ndaki bir eve geldiklerini ve Elizabeth'in iddia edilen cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan 12 kişiye haklarının okunduğu anları gösteriyor.

Polis, Elizabeth'in, kendilerini 'Azizler' olarak tanımlayan kilisenin şarkı söyleyen ve gitar çalan üyeleriyle çevrili evinde son nefesini verdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Oğlu yetersiz beslenmeden ölmüştü… Vegan anne mahkeme tarafından suçlu bulunduOğlu yetersiz beslenmeden ölmüştü… Vegan anne mahkeme tarafından suçlu bulunduHaberi görüntüle

İlaç yerine dua… 8 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler
8 yaşındaki Elizabeth'i el birliğiyle ölüme sürükleyen grup

AMBULANS YERİNE DUA VE ŞARKI...

Çiftin, hasta kızları için hemen sağlık görevlileri çağırmak yerine, evlerinde ibadet edenlerle birlikte, müzik çalarak ve yüksek sesle dua ederek bir 'dua ayini' düzenlediği iddia ediliyor.

Polis, ebeveynlerin çocukları için Tanrı'ya dua etmek için diğer iki aileden bir grup dindar arkadaşını aradıklarını açıkladı.

Ailenin komşuları, cumartesi günü erken saatlerde evin önünde toplanan bir kalabalığı gördüğünü ve yüksek sesler ve müzik duyduğunu söyledi.

'Azizler' grubunun eski bir üyesi bu kişilerin kendilerini Hıristiyanlığın en yüksek formu olarak gördüklerini bildirdi.

Gözden Kaçmasın

Gelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecekGelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecekHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Dini Grup#Tip 1 Diyabet

BAKMADAN GEÇME!

Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen
TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

#TOGG
BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen
TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

#TOGG
BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili