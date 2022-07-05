İlaç yerine dua… 8 yaşındaki çocuğu el birliğiyle öldürdüler!

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8 yaşındaki Elizabeth Struhs, bu yılın başında, 7 Ocak'ta Toowoomba'daki evinde şeker hastalığından öldü. Tip bir diyabet hastası olan talihsiz çocuk sağlıklı kalabilmek için düzenli olarak insülin kullanmak zorundaydı.

Hayatını kaybettiği gün fenalaşan Elizabeth’e ilaçlarını vermeyen ailesi bunun yerine üyesi oldukları fanatik bir kilisenin üyelerinin dualarıyla onu kurtarmaya çalıştı. Ambulans da çağırmayan aile adeta kızlarının acı çekerek ölmesine seyirdi kaldı.

Elizabeth Struhs, 7 Ocak'ta Toowoomba'daki evinde öldü ve polis, çocuğun ailesinin birinci tip diyabetini hayati önemdeki insülin yerine bir ritüelle tedavi etmeye çalıştığını iddia etti.

Polis, Elizabeth’in ailesinin ve 20 kadar grup üyesinin ayin düzenlediğini iddia ediyor.

Küçük Elizabeth büyük bir ihmal ve istismar zincirinin kurbanı oldu...

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İNSÜLİNİ SAKLADILAR!

Elizabeth’in annesi Kerrie ve dini fanatik grubun başı olduğu düşünülen Peder Jason, insülini alıkoyduğu iddiasıyla suçlandı.

Avustralya polisi dün, Elizabeth'in ölümüyle ilgili olarak 12 kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişiler kendilerini 'Azizler' olarak adlandıran Hıristiyan grubun üyeleri.

İddiaya göre, küçük kıza hayat kurtaran ilacını vermek yerine, babası Jason ve annesi Kerrie ve ayrılıkçı Hıristiyan kiliselerinin 20'ye kadar üyesi Elizabeth'in etrafını sardı ve dualar ve ilahiler söylediler.

Daha da korkuncu Elizabeth'in ebeveynleri insülini birkaç gün boyunca alıkoydu. Anne ve babanın bunun yerine 'Tanrı'nın onu iyileştireceğine' inandığını söylediği iddia ediliyor.

Ebeveynler cinayet, işkence ve bir çocuk için gerekli yaşam koşullarını sağlamamak ve onu tehlikeye atmakla suçlandı.

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Kızına ilaç vermek ya da fenalaşınca ambulans çağırmak yerine dini fanatiklerin eline bırakan annesi Kerrie

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HEPSİ GÖZALTINDA ALINDI

Anne ve baba dışında dini grubun 12 üyesi de gözaltına alındı.

Grup, en yaşlısı 64 yaşında bir kadın ve en küçüğü 19 yaşında bir erkek olmak üzere sekiz kadın ve dört erkekten oluşuyor.

Bölgesel Suç Koordinatörü Dedektif Vekili Başmüfettiş Garry Watts, 14 kişinin Elizabeth için çok önemli insülinini reddetme kararı aldığını söyledi ve “Tutuklamalar altı aylık bir soruşturmanın sonucudur.” dedi.

Dramatik görüntüler, dedektiflerin bugün erken saatlerde Homestead Bulvarı'ndaki bir eve geldiklerini ve Elizabeth'in iddia edilen cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan 12 kişiye haklarının okunduğu anları gösteriyor.

Polis, Elizabeth'in, kendilerini 'Azizler' olarak tanımlayan kilisenin şarkı söyleyen ve gitar çalan üyeleriyle çevrili evinde son nefesini verdiğini açıkladı.

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8 yaşındaki Elizabeth'i el birliğiyle ölüme sürükleyen grup

AMBULANS YERİNE DUA VE ŞARKI...

Çiftin, hasta kızları için hemen sağlık görevlileri çağırmak yerine, evlerinde ibadet edenlerle birlikte, müzik çalarak ve yüksek sesle dua ederek bir 'dua ayini' düzenlediği iddia ediliyor.

Polis, ebeveynlerin çocukları için Tanrı'ya dua etmek için diğer iki aileden bir grup dindar arkadaşını aradıklarını açıkladı.

Ailenin komşuları, cumartesi günü erken saatlerde evin önünde toplanan bir kalabalığı gördüğünü ve yüksek sesler ve müzik duyduğunu söyledi.

'Azizler' grubunun eski bir üyesi bu kişilerin kendilerini Hıristiyanlığın en yüksek formu olarak gördüklerini bildirdi.