İktidar pazarlığı başladı... İsrail’de Eisenkot’a 28 günlük zor görev

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İsrail’de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevi dün Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda düzenlenen törenle Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a verildi. Hükümeti kurmak için 28 günü bulunan Eisenkot, anlaşma sağlayamaması halinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan 14 günlük ek süre isteyebilecek. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun birlik hükümeti çağrısına kapıyı kapatan Eisenkot’u, desteğine talip olduğu partiler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle zorlu bir koalisyon pazarlığı bekliyor. Eisenkot, pazarlıklar sürerken yeni Meclis’te kontrolü ele geçirerek Netanyahu’yu zora sokacak adımlar atmaya da hazırlanıyor.

HEDEF AZINLIK HÜKÜMETİ

Eisenkot’un Yaşar Partisi ile Naftali Bennett’in Birlikte, Avigdor Liberman’ın İsrail Evimiz ve Yair Golan’ın Demokratlar partilerinin Meclis’te toplam 48 sandalyesi bulunuyor. 120 sandalyeli Knesset’te halihazırda çoğunluğu sağlayamayan Eisenkot, Filistinli Arap partileri ile Netanyahu’ya güvenini yitiren ultra-Ortodoks partilerin güven oylamasında çekimser kalmasıyla dört partili bir azınlık hükümeti kurmayı hedefliyor. Ancak Liberman, Filistinli Arap partilerine bağımlı bir hükümete karşı çıkarak ultra-Ortodoks partilerle koalisyon kurulmasını istiyor.

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DESTEK GEREKİYOR

Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulması talebinde ısrarcı olan yedi sandalyeli Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ) “ittifak olasılığını değerlendireceklerini” belirtirken, altı sandalyeli Şas Partisi ise “Netanyahu’nun yanında kalacağını” açıkladı. Filistinli Arap partileri ise Netanyahu iktidarının sona ermesi için Eisenkot’a destek vermeye hazır. Mansur Abbas liderliğindeki sekiz sandalyeli Ra’am, dün “resmi bir koalisyon anlaşması imzalanmasa bile Eisenkot hükümetine güvenoyu vereceğini” açıklarken, 11 milletvekilli Ortak Liste ise “anlaşma olmadan resmen destek vermeyeceğini ancak muhalefet de etmeyeceğini” duyurdu.

MECLİS DE DEĞİŞECEK

Yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada İsrail’in henüz savaş hedeflerine ulaşmadığını belirterek, acil durum ulusal hükümeti kuracağını söyleyen Eisenkot, koalisyon pazarlıkları sırasında Knesset’teki dengeleri de değiştirmeye hazırlanıyor. 120 milletvekilinin yarın yemin ederek görevlerine başlamasının beklendiği mecliste ilk adım, başkanlığını Yaşar Partisi’nden bir milletvekilinin üstleneceği Meclis Düzenleme Komitesi’nin kurulması olacak. Hükümet kurulana kadar yasama gündemini belirlemede geniş yetkilere sahip olacak komite sayesinde Eisenkot’un, Netanyahu henüz görevdeyken onun politikalarını değiştirmeye yönelik yasa tekliflerini Meclis’e taşıması mümkün olacak. Netanyahu’nun müttefiki Meclis Başkanı Amir Ohana’nın görevden alınması da atılması planlanan ilk adımlar arasında.

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FİLİSTİNLİLER İÇİN DEĞİŞİM YOK

Öte yandan Netanyahu iktidarı sona erse bile bu değişimin Filistinliler için yeni bir dönemin kapısını açması beklenmiyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında üç yıl önce oğlunu ve iki yeğenini kaybeden Eisenkot, sivil yerleşim bölgelerine karşı orantısız güç kullanılmasını öngören Dahiye Doktrini’nin mimarı olarak biliniyor. Eisenkot, yaptığı bir açıklamada da “Bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemiyorum. Ancak Başkan Trump’ın girişimiyle hazırlanan ve Netanyahu’nun da onayladığı 20 maddelik plana olumlu yaklaşacağım” ifadelerini kullanmıştı.