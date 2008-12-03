İktidar partisi kapatılıyor

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Aynı zamanda Başbakan Somçai Wongsawat dahil önde gelen parti liderleri beş yıl süresince siyasetten men ediliyor.

Başbakanın kararı kabul ettiği açıklandı. Fakat hükümet sıralarında oturan milletvekilleri farklı bir isim altında yeniden parti kurabiliyor ve bu şekilde yeni bir hükümet oluşturma sözcü verdiler.

Anayasa Mahkemesi'nin gördüğü kapatma davası, Tayland'da hükümet taraftarları ve muhalifleri arasında gerginliğin giderek tırmandığı bir döneme rastlıyor.

Tayland televizyonunun aktardığına göre, Bangkok'un uluslararası havaalanında oturma eylemi yapan muhalif protesto göstericilerinden biri mahkeme kararını açıklamadan önceki saatlerde havaalanına fırlatılan bir bombanın patlaması sonucu öldü.

Demokrasi İçin Halk İttifakı adlı muhalefet bir haftayı aşkın süredir havaalanında ulaşımı tamamen felce uğratan bir protesto eylemi düzenliyor.

Başbakanın yolsuzluk yaptığını ve Tayland Kralı'na düşmanca davrandığını iddia eden protestocular, hükümetin tümden istifa etmesini istiyor.

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Başbakan Somçai Wongsawat, askeri darbeyle düşürüldükten sonra sürgüne kaçan eski Başbakan Thaksin Şinavatra'nın kayınbiraderi.

Muhalefet, gıyabında yargılandığı davada yolsuzluktan hüküm giyen eski liderin sürgünden kayınbiraderi aracılığıyla ülkeyi yönetmeye devam ettiğini iddia ediyor.

Anayasa Mahkemesi, Başbakan Somçai Wongsawat'ın partisini kapatarak kendisini siyasetten men etme kararını yaklaşık 3 saatlik bir oturumun ertesinde verdi.

Başyargıç, kararın Tayland siyasetinde bir standart oluşturmasını dilediğini söylerken, mahkeme binası önünde toplanan yüzlerce hükümet taraftarı öfkeyle tepki verdi.

Hükümet taraftarları Anayasa Mahkemesi'nin Tayland'da demokrasiyi sabote ettiğini söylüyor.