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İktidar partisi genel merkezine molotof kokteyli ile saldırı

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#Japonya#İktidar#Parti
İktidar partisi genel merkezine molotof kokteyli ile saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 14:02

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalanırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Tokyo'daki genel merkezine bir kişi tarafından 3-4 molotofkokteyli fırlatıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, saldırıda can kaybı veya yaralanan olmazken, olay yerinde yakalanan şüphelinin bu eylemi neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı.

Tokyo polisi yorum yapmaktan kaçınarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İktidardaki LDP'nin, şüpheli finansman ve vergi kaçakçılığını içeren gizli para skandalı nedeniyle halk arasındaki popülerliğinin azaldığı belirtiliyor.

LDP, saldırı hakkında yorum yapmayı reddederek tüm soruları polise yönlendirdi.

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#Japonya#İktidar#Parti

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