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İktidar değişikliği kapıda: İngiliz anketlerinde İşçi Partisi önde

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#İngiltere#Rishi Sunak#Brexit
İktidar değişikliği kapıda: İngiliz anketlerinde İşçi Partisi önde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Keir Starmer’ın Rishi Sunak’tan başbakanlığı devralacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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İngiltere’de Başbakan Rishi Sunak’ın geçen ay ilan ettiği erken seçimler için yarın halk sandık başına gidecek. Birleşik Krallık genelinde seçmenler Avam Kamarası’nın 650 üyesini belirlemek için oy kullanacak. Anketler 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarının ardından büyük bir oy farkıyla yönetimin İşçi Partisi’ne geçeceğini öngörüyor.

EN ZAYIF DÖNEMİ

Sancılı AB’den çıkış (Brexit) dönemi sonrası durgun ekonomi, kamu hizmetlerinin gerilemesi ve bir dizi skandalla sarsılan Muhafazakâr Parti’nin, 200 yıllık tarihindeki en kötü seçim sonucunu alabileceği değerlendiriliyor. Eski başsavcı ve avukat 61 yaşındaki Keir Stramer liderliğindeki İşçi Partisi’nin 400’den fazla sandalye kazanarak hükümeti kuracak çoğunluğa erişmesi bekleniyor. Seçmenin gündemindeki en önemli başlıklar ise ekonomi, kamu hizmetleri ve göç sorunu. İşçi Partisi kampanyasını “değişim” üzerine kurarken, ülkenin en zengin kişilerinden biri olan Başbakan Sunak’ı “halktan kopuk olmakla” eleştiriyor. AB ile daha yakın ilişki kurmayı hedefleyen Stramer’ın olası iktidarında, Ukrayna ve Gazze gibi kritik konularda değişiklik beklenmiyor.

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#İngiltere#Rishi Sunak#Brexit

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