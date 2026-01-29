İkonik eşyaları Türk koleksiyonerde

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

Amy Winehouse’un 2008 Brit Awards’ta giydiği kırmızı ekoseli korse ve 2007’den 2011’de Belgrad’da verdiği son konsere kadar kullandığı mikrofon.

2011 yılında 27 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Amy Winehouse’a ait bazı kişisel eşyaların Ankara’da yaşayan Özgür Çift’in koleksiyonunda yer aldığı ortaya çıktı. Çift’in koleksiyonunda, ünlü sanatçının üzerinde kan izleri bulunan bale pabuçları, 2008 Brit Awards’ta giydiği kırmızı ekoseli korse, anaokulu yıllarında yapılan ve bilinen ilk imzasını taşıyan oto portre el çizimi ve Belgrad’da verdiği son konsere kadar uzun yıllar sahnede kullandığı mikrofonu da dahil olmak üzere 100’ün üzerinde özel eşyası bulunuyor.

Çift, Los Angeles’taki bir müzayededen 3 bin 900 dolara satın aldığı pabuçların, Winehouse’un 2007’de magazin basınına konu olan görüntülerde ayağında olduğunun ortaya çıkması üzerine, koleksiyonerlerden yarım milyon sterline varan teklifler geldiğini söyledi.

Amy Winehouse 27 yaşında hayatını kaybetti. 

5 yaşındayken anaokulunda yaptığı ve ilk imzasını taşıyan otoportresi.

Winehouse’un özel hayatındaki çalkantılı dönemi ifade eden kanlı bale pabuçları.

Amy Winehouse’un 2008 Brit Awards’ta giydiği kırmızı ekoseli korse ve 2007’den 2011’de Belgrad’da verdiği son konsere kadar kullandığı mikrofon.

