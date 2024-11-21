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İklimin çöküşü: Felakete tanık oldu... 'Diğer ülkelerin ihmallerini biz ödüyoruz'

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#Kasırga#Felaket#İklim
İklimin çöküşü: Felakete tanık oldu... Diğer ülkelerin ihmallerini biz ödüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 18:03

Beryl Kasırgası, Karayipler'deki Union Adası'nı saatte 270 km hızla eserek vurdu. 2 bin 500 kişilik nüfusun evlerini yerle bir eden kasırga, adada büyük yıkıma yol açtı. Doğa koruma görevlisi Roseman Adams, kasırganın iklim krizinin bir sonucu olduğunu ve düşük karbon ayak izine rağmen adanın bunun bedelini ağır ödediğini belirtti.

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Karayipler'deki Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Union Adası'nı, 2 Temmuz'da, ABD'de de 42 kişinin ölümüne neden olan Beryl Kasırgası vurdu.

Hızı saatte 270 km'ye kadar çıkan kasırga, 9 kilometrekarelik adada felakete sebep olurken ardından tanık olanların tarif etmekte güçlük çektiği olayları arkasında bıraktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, iklim çöküşünün kanıtı niteliğindeki felakete tanık olan ada sakinleri ile konuştu.

Doğa koruma görevlisi ve adanın afete hazırlık komitesinin bir parçası Roseman Adams, 2 Temmuz'da Beryl Kasırgası vurduğunda Union Adası'ndaki evinde olduğunu söyledi.

Adada yaşayan 2 bin 500 kişinin evini yıkan 5. kategorideki kasırgaya ilişkin Adams, "Rüzgar şiddetini arttırmaya başladığında, komşumun teknesinin bahçesinden havalanıp gökyüzüne doğru yükseldiğini gördüm. Tekne, havada taklalar atarken dönmesinin ardından yere geri düştü" dedi.

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İklim krizinin kasırgaları daha da şiddetli ve yıkıcı hale getirirken Adams, "Ağaçların devrildiğini ve çitlerin kırıldığını gördüm. Evimin arkasında gelen gürültüyü duyunca kontrol etmeye gittim. Komşumun patlayan su tankı, bizim güvenli odamız olması gereken pencereyi kırmıştı" ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki annesini ve bakıcısını taşımak zorunda kaldığı aktaran Adams, kasırganın gücünü evinin içinde hissetiğini ve kapıları dört buçuk saat boyunca elleriyle tutmaktan yorulduğunu söyledi.

Adams, kasırga sırasında çatısının evinin tavanından ayrılmaya başladığını çatırdama seslerinden anladığını ve evini basan suyun 15 santim yükseliğe ulaştığını belirtti.

Kasırga sonrası yaşadıklarını anlatan Adams, "Kasırga geçtikten sonra dışarı çıkıp yıkımın büyüklüğünü gözlerimle gördüm. İnsanşar gördüklerine inanamıyorlardı ve hüngür hüngür ağlıyorlardı. Adadaki konutların yüzde 99'u yıkılmıştı" dedi.

"KARBON AYAK İZİMİZ ÇOK AZ OLMASINA RAĞMEN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK"

"Hayatta olduğumuz için çok şükrediyoruz. Gece değil de gündüz olduğu için çok şanslıydık" diten Adams, "Nereye gittiklerini göremedikleri için geceleyin çok daha fazla insan ölebilirdi" yorumunda bulundu.

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Adams sözlerini, "İklim konusundaki acil durumun gerçekliği bizi evlerimize vurdu. Çok az karbon ayak izimiz olmasına rağmen bu ada bunun bedelini çok ağır ödedi. Diğer ülkelerin ihmallerini biz ödüyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

"Beryl Kasırgası gözlerimizi, doğanın gücüne ve önümüzdeki yıllarda neler olabileceğine açtı" diyen Adams, "Alışık olduğumuz net ve tanımlanmış mevsimler değişti. Eskiden sıcakların ne zaman başlayıp bitceğini veya yağmurların ne zaman başlayıp biteceğini bilirdik" dedi.

Beryl Kasırgası'nın adanın daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edilmesi için fırsat verdiğini söyleyen Adams, sözlerini "dünya için bir model olmak istiyoruz" ifadesiyle bitirdi.

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#Kasırga#Felaket#İklim

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