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İklim zirvesinde tarihi eser iadesi

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#Almanya#Tarihi Eser#İade
İklim zirvesinde tarihi eser iadesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 10:14

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında Almanya, Kolombiya'ya Kogui Yerlilerine ait üç kültürel parça teslim etti. Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, bu sembolik iade işleminin önemine vurgu yaparak, eserlerin ait oldukları yere dönmesinin kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

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Almanya, 20. yüzyılın başlarında arkeolog Konrad Theodor Preuss tarafından götürülen üç tarihi eseri Kolombiya'da Kogui Yerlilerine iade etti.

Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke’nin katılımıyla sembolik tören yapıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığının basın biriminden yapılan açıklamada, ulusal hükümetin talebi üzerine Berlin Etnoloji Müzesi'nde tutulan ve Kogui Yerlilerine ait üç parçanın ülkeye teslim edildiği bildirildi.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (ICANH) Direktörü Alhena Caicedo Fernandez, törende yaptığı konuşmada eserlerin ülkeye teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kolombiya'nın etnik ve kültürel çeşitliliğinin korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

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Almanya Çevre Bakanı Lemke de eserleri ait oldukları yere teslim etmenin kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

Kogui halkına iade edilen parçaların baston, kamıştan sırt çantası ve sepetten oluştuğu açıklandı.

Kogui Yerlilerinin Kolombiya'nın kuzeyindeki dağlık bölge Sierra Nevada'da yaşadıkları biliniyor.

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#Almanya#Tarihi Eser#İade

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