İklim zirvesi Bakü’de başladı: ‘Yıkıma doğru gidiyoruz’

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Yaklaşık 200 ülkeden liderler ve heyetler, iki hafta sürecek 29’uncu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir araya geldi. Zirve, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev’in COP başkanlığını, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Teknoloji Bakanı Sultan El Cebir’den devralmasıyla başladı.

AZERİ YETKİLİ UYARDI

Babayev açılış konuşmasında BM’nin verilerinin, dünya genelinde uygulanan mevcut politikaların küresel ısınmayı 3 santigrat derece artıracağını gösterdiğini söyledi. Bu sıcaklıkların milyarlarca insan için “felaket” sonuçları olacağını vurgulayan Babayev, insanlığın “yıkıma doğru gittiği” uyarısında bulundu. BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), “2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini” açıklamıştı.

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TRUMP ENDİŞESİ

2015’te imzalanan Paris Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklığı 1.5 dereceyle sınırlama hedefi hâlâ güncelliğini korurken, ABD’de Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması zirveye gölge düşürüyor. Uzmanlar, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün kısa vadede iklim değişikliği eylemleri üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olacağını belirtiyor. İlk başkanlığı döneminde ABD’yi Paris Anlaşması’ndan çeken Trump, iklim krizini ve yeşil enerjiyi artırma çabalarını “aldatmaca” olarak adlandırıyor.

BM YETKİLİSİNDEN ÇAĞRI

BM İklim Değişikliği İcra Yetkilisi Simon Stiell, Bakü’deki zirvede yaptığı konuşmada küresel ısınmanın herkese ağır faturalar çıkarabileceği uyarısında bulunarak “Şimdi küresel işbirliğinin sona ermediğini gösterme zamanıdır. Bu nedenle hepinize çağrıda bulunuyorum, gelin hep birlikte ayağa kalkalım” dedi.