İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar Meksika'da 234 maymunun telef olmasına yol açtı

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Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor. Ülkede yaban hayatının korunması amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu Cobius tarafından yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 234'e yükseldiği belirtildi.

Uluyan maymunların yüksek sıcaklığın yanı sıra avlanma, yaşam alanlarının yok olması ve bulaşıcı hastalıklardan olumsuz etkilendiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu faktörler, yüksek sıcaklıklarla birlikte akut inflamasyon ve hepsinden önce tamamen düşük bir bağışıklık sistemine yol açan ısı stresine neden oluyor" denildi. İnceleme yapılan bazı maymunlarda da orman yangınlarından çıkan dumanı soluduktan sonra akciğer ödemi veya farklı akciğer sorunlarına rastlandığı kaydedildi.