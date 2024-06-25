×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar Meksika'da 234 maymunun telef olmasına yol açtı

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Aşırı Sıcaklar#Maymun
İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar Meksikada 234 maymunun telef olmasına yol açtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 12:57

Meksika’nın Tabasco eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı 234'e yükseldi.

Haberin Devamı

Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

Meksika’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor. Ülkede yaban hayatının korunması amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu Cobius tarafından yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 234'e yükseldiği belirtildi.

Uluyan maymunların yüksek sıcaklığın yanı sıra avlanma, yaşam alanlarının yok olması ve bulaşıcı hastalıklardan olumsuz etkilendiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu faktörler, yüksek sıcaklıklarla birlikte akut inflamasyon ve hepsinden önce tamamen düşük bir bağışıklık sistemine yol açan ısı stresine neden oluyor" denildi. İnceleme yapılan bazı maymunlarda da orman yangınlarından çıkan dumanı soluduktan sonra akciğer ödemi veya farklı akciğer sorunlarına rastlandığı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Aşırı Sıcaklar#Maymun

BAKMADAN GEÇME!