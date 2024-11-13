İklim değişikliği mülteci krizini derinleştiriyor

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200 ülkeden temsilcinin katılım sağladığı BM İklim Konferansı COP29 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam ediyor. İklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlara temiz alternatifler için finansman, bu yılki BM iklim konferansı COP29’da gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHC), iklim değişikliğinin berbat durumdaki mülteci krizini daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

120 MİLYON EVİNİ TERKETTİ

BM’nin haziran ayı rakamlarına göre 120 milyon insan savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle zorla yerinden edilmiş durumda. UNHCR’nin iklim eylemi özel danışmanı Andrew Harper AFP’ye yaptığı çarpıcı açıklamada “Küresel olarak, çatışma nedeniyle yerinden edilen insanların sayısı son 10 yılda iki katına çıktı” dedi. Aynı zamanda, hava koşullarına bağlı afetler sadece son on yılda 220 milyon insanı ülkelerinde yerinden etti. Bu oran günde yaklaşık 60 bin insanın iklim koşulları nedeniyle göç etmesi demek. COP29’un da ana gündem maddelerinden biri olan bu konuda özellikle BM tarafından iklim felaketleri yüzünden yerinden edilen insanlara yönelik fon desteği çağrısı yapılıyor.

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ZİRVEYE TRUMP GÖLGESİ

Öte yandan Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanması iklim değişikliğine yönelik verilen taahhütleri azaltabilir. Trump birinci döneminde, dünyanın 1.5-2 dereceden daha fazla ısınmasını önlemek için temel anlaşmalardan biri olan Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmişti.

Analistlere göre Trump, ABD Başkanı Joe Biden döneminde sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyesinin yüzde 50 altına indirme sözünü tutmayabilir. NewClimate Enstitüsü’nün kurucularından Niklas Höhne, dünyanın ikinci en büyük sera gazı yayıcısı olan ABD olmadan güçlü bir anlaşma müzakere etmenin “çok zor” olacağını söylüyor. Bununla beraber ABD iklim elçisi John Podesta önceki gün zirvede yaptığı konuşmada, “Trump’ın liderliğinde ABD federal hükümeti iklimle ilgili eylemleri arka plana atmış olsa da, iklim değişikliğini önleme çabaları ABD’de bir taahhüt olmaya devam ediyor ve güvenle devam edecek” demişti.