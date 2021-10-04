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İklim değişikliği buna da sebep oldu... Dünya artık daha karanlık!

#İklim Değişikliği#Atmosfer#Karanlık
İklim değişikliği buna da sebep oldu... Dünya artık daha karanlık

İklim değişikliği son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte artık 'iklim krizi' olarak anılmaya başladı ve hepimizin hayatındaki etkileri daha görülür hale geldi. Bu konuyla ilgili yapılan son bilimsel çalışmalar ise oldukça ilginç bir sonucu ortaya çıkardı.

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İklim değişikliğinin dünyamız ve hayatımız üzerinde yol açtığı etkiler giderek artıyor. Buzulların erimesinden doğal afetlerin artmasına kadar birçok olumsuz gelişme dünya üzerindeki yaşantıyı, insanların, hayvanların ve bitkilerin sağlığını ve ömrünü etkilemeye devam ediyor.

Bu konuyla ilgili yapılan ve Geophysical Research Letters'da yayınlanan son bilimsel çalışma iklim değişikliğinin dünyanın atmosferi üzerinde yarattığı oldukça çarpıcı etkiyi ortaya çıkardı.

Bu çalışmanın sonucuna göre dünyamız artık daha az 'yansıtıcı' hale geldi. Bu durum ise dünyanın artık eskiye göre daha 'karanlık' olduğu anlamına geliyor!

Araştırmacılar yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını aktardıkları makalelerinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"1998-2017 yılları arasında Büyük Ayı Güneş Gözlemevi tarafından günlük, aylık, mevsimsel, yıllık ve on yıllık dönemler halinde yapılan ve modern fotometrik teknikler kullanılarak yapılan gözlemlere göre, kademeli olarak gerçekleşen ancak iklimsel olarak oldukça belirgin bir sonuç elde ettik. Buna göre yerkürenin 'yansıtabilirlik' oranı son 20 yıllık verilere dayanarak ~0.5 W/m2 oranında azaldı."

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Dünyanın yansıtıcılığı iklim konusunda öncül belirleyicilerden birisi. Zira iklimsel değişiklikler solar (güneş) yoğunluk, yansıtabilirlik ve sera gazı yalıtımıyla doğrudan ilgili.

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İklim değişikliği buna da sebep oldu... Dünya artık daha karanlık

Bilim insanları bu sonuca 1998 yılından beri gezegen ışığında meydana gelen dalgalanmaları ölçerek ulaştı. Bu veriler NASA'dan alınan verilerle karşılaştırıldı ve birleştirildi.

Dünyanın yansıtıcılığını azaltan ve daha karanlık hale getiren ise iklim değişikliğinin bulutlar üzerinde yarattığı etki. Bulutların dünyadaki elementlerle olan bağı bilim insanları için çözülmesi zor bir konu olmaya devam etse de eldeki veriler çalışmanın çarpıcı sonuçlarını anlamamız için yeterli.

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Bulutlar üzerlerine gelen güneş ışığının yarısına yakınını yansıtıyorlar. Bunun yanında bulutlardan yeryüzüne dökülen kar ve buz ise güneşten aldıkları ışığın tamamına yakınını yansıtıyor. Ancak yapılan gözlemler bulutların ışığı yansıtmasında ciddi bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

Bulut tabakalarının iklim değişikliği nedeniyle giderek kalınlaşmasıyla ilintili olduğu düşünülen bu sonuç bilim insanları tarafından kaygı verici olarak adlandırılırken konuyla ilgili daha ileri düzey araştırmalar yapılmaya çoktan başlandığı biliniyor.

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#İklim Değişikliği#Atmosfer#Karanlık