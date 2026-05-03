İkizlerin babası farklı çıktı! Dünyada 20 vaka var

1976’da İngiltere’nin Nottingham kentinde birkaç dakika arayla doğan Michelle ve Lavinia Osbourne adlı çift yumurta ikizlerinin, aynı anne karnında gelişmesine rağmen genetik olarak yarı kardeş olduğu belirlendi. Gerçek, Michelle’in 14 Şubat 2022’de aldığı DNA sonucu ve Lavinia’nın Eylül 2022’de yaptığı testle netleşti. Bulgular, aynı yumurta döngüsünde iki farklı erkekten gelen spermlerle gerçekleşen ve “heteropaternal superfekundasyon” olarak adlandırılan son derece nadir bir biyolojik sürece işaret ediyor. Dünya genelinde yalnızca yaklaşık 20 örneği tespit edilen bu durumun, İngiltere’de belgelenmiş tek vaka olduğu belirtilirken, yıllarca aynı babaya sahip olduklarını düşünen kardeşlerin aile geçmişi de yeniden şekillendi. Michelle’in biyolojik babasının Alex, Lavinia’nın ise Arthur olduğu ortaya çıktı. Parçalanmış bir çocukluk geçiren ve bakım sisteminde büyüyen ikizler için DNA sonuçları sarsıcı oldu.

‘SONUÇ YIKICI OLDU’

Lavinia, hayatı boyunca kendisine ait tek şey olduğundan emin olduğu kardeşi Michelle ile ilgili gerçeği kendisi için “yıkıcı” olarak tanımlarken, Michelle gelişmeyi şaşırtıcı ama açıklanabilir buldu. DNA sonuçlarının ardından iki kardeş babalarını bulma sürecine de farklı tepki verdi. Michelle, biyolojik babası Alex’le görüştü ancak aralarındaki benzerliğe rağmen onunla bir bağ kurmak istemediğini, “Bilmem gerekiyordu, o kadar” sözleriyle ifade etti. Lavinia ise babası Arthur’la tanıştıktan sonra onunla yakın bir ilişki kurdu ve sık sık görüşmeye başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen kardeşler, genetik farkın ilişkilerini değiştirmediğini vurguladı. “Aynı rahimde büyüdük, bu bağ kopmaz” diyen ikizler, yaşananların ardından birbirlerine olan bağlılıklarının sürdüğünü ifade etti.