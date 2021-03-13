İkiz doğum oranı arttı
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor.
Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 1980’li yıllardan itibaren 100 ülkeden alınan veriler incelendi. Her yıl yaklaşık 1.6 milyon ikiz dünyaya gelirken, bu da her 42 doğumdan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor.
TÜP BEBEK ETKİSİ
Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi tekniklerin, ikiz doğum oranını yaklaşık son 40 yıldır üçte bir oranında arttırdığı belirtiliyor.
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