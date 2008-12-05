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İkisinden de asarım

İkisinden de asarım

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Saakaşvili’ye yönelik, "O Gürcü’yü hayalarından asacağım" tehdidini doğruladı. Basın toplantısı düzenleyen Putin, "Saakaşvili’yi bir yerinden asacak mısınız" sorusuna bir başka soruyla karşılık verdi: "Neden sadece bir yerinden?"

RUSYA Başbakanı Vladimir Putin’in, geçen ağustos ayında Kafkaslarda patlak veren Gürcü-Rus savaşının ilk günlerinde, arabuluculuk için Moskova’ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye ilginç bir söz sarfettiği öne sürülmüştü. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Putin, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili hakkında "Onu hayalarından asmak gerek" diye konuştuğu iddialarını dolaylı olarak doğruladı.

Putin, televizyonlardan naklen yayınlanan basın toplantısında üç saat boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Saakaşvili’nin bir yerinden asılması gerektiğini gerçekten söylediniz mi" sorusuna Putin, gülüşmeler arasında, erkekte iki testis olduğunu ima ederek şu cevabı verdi:

"Neden sadece bir yerinden? Şaka bir yana, dünyanın başka bölgelerinde de yakın geçmişte benzer olaylar yaşandı, ülke yöneticileri asıldı. Irak’a toplu imha silahı var diye askeri müdahale gerçekleştiren ABD, bir süre sonra bu ülkenin yöneticisi Saddam Hüseyin’i çok daha farklı bir suçtan, farklı mezhepten iki köy halkını katletmek suçundan darağacına göndermedi mi?"

Gürcü ordusunun da Güney Osetya’da köylere toplu imha silahlarıyla ateş açtığını, Rus barış askerlerini öldürdüğünü belirten Putin, "Bu olaylar, Saddam’ın yaptıklarından beter. Saddam, Irak askerine, ’ABD’ye saldırın’ emri vermemişti" dedi. Saakaşvili’ye "Gürcistan halkının iyi bir ceza vermesi gerektiğini, zira onun kendi ülkesine karşı da büyük suç işlediğini" belirten Putin, "Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması ağustos ayı hadiselerinden sonra imkansız hale geldi. Ağustos öncesi statükoya bir daha dönülmesi mümkün değil" dedi.

Makam değil sorumluluk

Putin, yakında devlet başkanlığı görevine döneceği iddialarına da yanıt verdi. Başbakanlık koltuğunda mutlu olduğunu açıklayan Rus lider, "Önemli olan makam değil, sorumluluklardır" dedi. Putin’in Rusya’yı perde arkasından yönetmeye devam ettiği yorumları yapılıyor.

Öte yandan Moskova, Gürcistan savaşı nedeniyle ilişkileri donduran NATO’nun, diyaloğa yeniden başlama kararı almasını memnuniyetle karşıladı. Kremlin’den yapılan açıklama, NATO’nun "gerçekçi bir pozisyona" döndüğü vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ise, Hindistan’da iki gün sürecek resmi temaslarına başladı. Yeni Delhi’ye giden Medvedev, Hint hükümetiyle dört yeni nükleer santralin inşaatı konusunda anlaşma imzalayacak. Hindistan’a terörle mücadelede tam destek veren Rusya’nın, bu ülkeye nükleer denizaltılar kiralaması da gündemde.
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