İkisi de Kıbrıs’ta olacak: Erdoğan KKTC’de Miçotakis GKRK’de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’deki kutlamalara katılacak, Miçotakis ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) yönetiminde kınama etkinliğinde konuşacak. 20 Temmuz etkinliklerinde ilk kez Türk ve Yunan liderler, farklı taraflarda olsalar da aynı gün adada bulunacak.

NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEKLER

Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum lider Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı telefonla arayarak 20 Temmuz kınama etkinliklerine davet etti. KKTC’deki kutlamalar 20 Temmuz günü gündüz saatlerinde başlayacak, Rumların kınama etkinlikleri ise akşam saatlerinde yapılacak. Fileleftheros, Erdoğan ile Miçotakis’in, 10 Temmuz’da ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO toplantısında da biraraya geleceğini yazdı.